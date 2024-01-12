Валуев — о подозрении Израиля в причастности России к отстранению: «Не было бы россиян в составе совета, обвинили бы других»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что в Израиле заподозрили Россию в причастности к отстранению израильской сборной от турниров под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Об этом сообщило немецкое издание Bild.

«Никакой подтверждающей или опровергающей информации на тему участия россиян в принятии этого решения не обладаю. Обвинения лишь создание прецедента обсуждения данного вопроса. Он не нравится израильтянам по принципиальным соображениям. Не было бы россиян в составе совета, обвинили бы других. Или снова Россию. К примеру, по предположению ее аффилированного участия», — сказал Валуев «СЭ».

ИИХФ объявила об отстранении сборной Израиля от международных соревнований в четверг, 11 января.