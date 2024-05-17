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Сегодня, 20:03

Сборная Дании обыграла Великобританию на чемпионате мира

Виктория Кравченко
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Сборная Дании обыграла команду Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира — 4:3.

У победителей голами отметились Филлип Бруггиссер, Кристиан Вайсе Матиасен и Миккель Огор, оформивший дубль. Три результативные передачи сделал Ник Олесен.

У британской сборной отличились Лиам Кирк, Кейд Нилсон и Натанаэль Халберт.

Дания с 6 очками занимает 5-е место. Великобритания располагается на последней, 8-й позиции.

Чемпионат мира

Группа A

Великобритания — Дания — 3:4 (2:2, 1:1, 0:1)

Голы: Керк — 2 (Керран, Рупп), 5:25 — 1:0. Огорд — 1, 6:26 — 1:1. Бруггиссер — 1 (бол.), 8:25 — 1:2. Нейлсон — 1, 10:34 — 2:2. Огорд — 2 (Мелгор, Олесен, Олесен, Мелгор), 21:42 — 2:3. Хэлберт — 1 (Олесен, Матиасен-Вайсе, Лэкович, Перлини), 38:34 — 3:3. Матиасен-Вайсе — 3 (бол., Мози, Лэйк, Бликфельд, Бруггиссер), 52:01 — 3:4.

Вратари: Уистл — Дихов.

Штраф: 14 — 12.

Броски: 31 (9+12+10) — 28 (12+7+9).

Судьи: Бьерк, Макфарлейн.

17 мая. Прага. o2 Arena.

Чемпионат мира по хоккею
Сборная Великобритании по хоккею
Сборная Дании по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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