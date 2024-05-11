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Сегодня, 15:44

Дубль Бедарда помог сборной Канады обыграть Великобританию на чемпионате мира-2024

Канада — Великобритания.
Фото AFP
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В субботу, 11 мая, в Праге на чемпионате мира-2024 сборная Канады одержала победу над национальной командой Великобритании со счетом 4:2.

У «кленовых листьев» дубль оформил Коннор Бедард (32, 36-я минуты), а также по шайбе забросили Майкл Бантинг (9) и Брэндон Хэгел (26). У британцев отличились Лиэм Кирк (8) и Бен О'Коннор (49).

Сборная Канады набрала три очка и расположилась на втором месте в таблице группы A. Великобритания занимает седьмую позицию с нулем баллов.

В следующем матче канадцы сыграют с Данией, а Великобритания встретится с Финляндией. Оба противостояния пройдут 12 мая.

Чемпионат мира

Группа A

Великобритания — Канада — 2:4 (1:1, 0:3, 1:0)

Голы: Керк — 1 (бол., Мози, Лэйк), 7:47 — 1:0. Бантинг — 1 (Байрам), 8:17 — 1:1. Хагель — 1 (Зеллвегер, Дюбуа), 25:45 — 1:2. Бедард — 1 (Бантинг, Зеллвегер), 31:39 — 1:3. Бедард — 2 (Пол, Гуле), 35:29 — 1:4. О`Коннор — 1 (Керк, Беттеридж), 48:49 — 2:4.

Вратари: Уистл (58:00 — 58:43) — Хофер.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 15 (3+8+4) — 34 (12+16+6).

Судьи: Викман, Хольм.

11 мая. Прага. o2 Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2024/
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