Сегодня, 21:12
Сборная Норвегии обыграла Великобританию в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею — 5:2.
Видео лучших моментов матча Великобритания — Норвегия опубликовано на Youtube-канале Международной федерации хоккея (ИИХФ).
Сборная Норвегии набрала шесть очков и переместилась на шестое место в таблице группы А.
Великобритания не набрала ни одного очка за шесть матчей и не сможет подняться выше последнего, восьмого места в группе A. Британцы вылетели из элитного дивизиона чемпионата мира и в следующем году будут выступать в дивизионе IA.