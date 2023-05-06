Великобритания поднялась в элитный дивизион и сыграет на ЧМ-2024

Сборная Великобритании вернулась в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.

Команда выиграла чемпионат мира в дивизионе 1А, победив Италию (5:3) в 5-м туре. Великобритания набрала 14 очков в 5 играх и опередила сборную Польши, занявшую второе место.

Таким образом, Великобритания повысилась в классе и сыграет на чемпионате мира-2024. На ЧМ-2022 сборная заняла последнее, 8-е место в группе, набрав 1 очко.

Ранее сборная Польши пробилась в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.