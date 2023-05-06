КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 00:29

Великобритания поднялась в элитный дивизион и сыграет на ЧМ-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Сборная Великобритании вернулась в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.

Команда выиграла чемпионат мира в дивизионе 1А, победив Италию (5:3) в 5-м туре. Великобритания набрала 14 очков в 5 играх и опередила сборную Польши, занявшую второе место.

Таким образом, Великобритания повысилась в классе и сыграет на чемпионате мира-2024. На ЧМ-2022 сборная заняла последнее, 8-е место в группе, набрав 1 очко.

Ранее сборная Польши пробилась в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.

Сборная Польши празднует победу над Румынией на&nbsp;ЧМ-2023. Польша будет играть на ЧМ вместо России. Ее не было в элите больше 20 лет

Чемпионат мира по хоккею
Cборная Великобритании по хоккею
Сборная Польши по хоккею
0
Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Американская фигуристка дисквалифицирована за наркотики. Скандал в Швейцарии
Польша будет играть на ЧМ вместо России. Ее не было в элите больше 20 лет
В Москве арестовали уроженку Крыма по подозрению в госизмене
На берегу Нарвы задержали плывшего в РФ в гидрокостюме гражданина Словакии
Песков не стал комментировать заявление Пригожина об Артемовске
В офисе генсека ООН озвучили сроки встречи по зерновой сделке в Стамбуле
Популярное видео
Финляндия — Канада. Видеообзор матча
Чехия — США. Видеообзор матча
Канада — Чехия. Видеообзор матча
Финляндия — США. Видеообзор матча
Швейцария — США. Видеообзор матча
Финляндия — Словакия. Видеообзор матча
Швеция — Канада. Видеообзор матча
Германия — Чехия. Видеообзор матча
Канада — Франция. Видеообзор матча
Финляндия — Чехия. Видеообзор матча
США — Норвегия. Видеообзор матча
Словакия — Дания. Видеообзор матча
Германия — Швейцария. Видеообзор матча
Швеция — Латвия. Видеообзор матча
Канада — Дания. Видеообзор матча
Австрия — Великобритания. Видеообзор матча
США — Чехия. Видеообзор матча
Казахстан — Италия. Видеообзор матча
Швеция — Норвегия. Видеообзор матча
Швейцария — Франция. Видеообзор матча
Казахстан — Германия. Видеообзор матча
Великобритания — Латвия. Видеообзор матча
Норвегия — Чехия. Видеообзор матча
Италия — Словакия. Видеообзор матча
Канада — Швейцария. Видеообзор матча
Австрия — Финляндия. Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Канады опубликовала заявку на чемпионат мира по хоккею