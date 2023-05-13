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Сегодня, 18:35

Сборная Дании обыграла Венгрию в матче группового этапа ЧМ-2023

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сборная Дании обыграла Венгрию в матче группы А чемпионата мира 2023 года — 3:1

Голами в составе датчан отметились Николай Элерс, оформивший дубль, и Мортен Поульсен. За венгерскую команду забил Иштван Шофрон.

Дания набрала 3 очка и занимает второе место в группе А. 14 мая команда сыграет со сборной Франции, а Венгрия в этот же день встретится с США.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа A

Венгрия — Дания — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Элерс — 1 (бол., Н. Йенсен, Русселль), 15:55 — 0:1. Элерс — 2 (бол., М. Лауридсен, Н. Йенсен), 29:23 — 0:2. Шофрон — 1 (Сабо, Барталис), 46:42 — 1:2. Поульсен — 1 (Лассен, Сторм), 51:58 — 1:3.

Вратари: Балиж — Дихов.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 17 (2+6+9) — 44 (17+16+11).

Судьи: Блоски, Макфарлейн.

13 мая. Тампере. Nokia Arena.

Чемпионат мира по хоккею
Сборная Венгрии по хоккею
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