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19 мая, 18:27

Финляндия разгромила Венгрию на чемпионате мира

Виктория Кравченко
Хоккеисты сборных Венгрии и Финляндии.
Фото AFP
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Сборная Финляндии победила национальную команду Венгрии в групповом турнире чемпионата мира — 7:1.

Сборная Финляндии одержала третью победу на чемпионате мира. Команда набрала 10 очков и расположилась на третьей строчке турнирной таблицы. У Венгрии два очка и седьмая позиция в группе А.

В следующем матче Финляндия сыграет с Австрией 20 мая. Венгрия проведет матч с Германией 21-го числа.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа A

Венгрия — Финляндия — 1:7 (0:1, 1:1, 0:5)

Голы: Лехтонен — 2 (Рантанен, Охтамаа), 12:52 — 0:1. Какко — 1 (бол., Армиа, Суомела), 23:09 — 0:2. Шебек — 1 (Пожгаи, Галло), 26:46 — 1:2. Охтамаа — 1 (Рантанен, Маннинен), 40:51 — 1:3. Хартикайнен — 3 (бол., Рантанен, Лехтонен), 43:24 — 1:4. Капанен — 1 (Какко, Суомела), 46:20 — 1:5. Мереля — 1 (Фриман, Бьернинен), 54:42 — 1:6. Армиа — 2 (бол., Мяяття, Олкинуора), 59:01 — 1:7.

Вратари: Балиж — Олкинуора.

Штраф: 12 — 0.

Броски: 13 (5+6+2) — 44 (10+10+24).

Судьи: Фернандес, Хрибик.

19 мая. Тампере. Nokia Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2023/
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