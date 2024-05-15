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Сегодня, 12:22

Плющев — о чемпионате мира по хоккею: «Не та конкуренция, которую хотят видеть болельщики»

Зарина Халимхонова
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал «СЭ» победу национальной команды Канады в матче группового этапа чемпионата мира-2024 с Австрией (7:6 ОТ).

«Интерес к чемпионату мира появляется на стадиях полуфинала и финала. Сейчас неинтересно смотреть тех же поляков, французов. Это не та конкуренция, которую хотят видеть болельщики. А то, что сборная Канады обыграла Австрию только в овертайме — это нормально. Североамериканцы приезжают на турниры немного пошалить. Они чувствуют свое превосходство, могут позволить себе некоторые шалости, своевольность», — сказал Плющев «СЭ».

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Также Плющев поделился мнением об уровне российского хоккея в условиях отстранения от международных игр.

«Любое отсутствие международного контакта всегда идет в минус. Уровень российского хоккея не падает. Но у нас есть проблемы в хоккее. Чем раньше поймут руководители о том, что мы уже давно не на том уровне, как хотелось бы, тем быстрее возьмемся за дело. Россия и не такие проблемы переживала. Думаю, и дальше переживем», — отметил Плющев.

Сборные России и Белоруссии отстранены от международных соревнований решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) из-за ситуации на Украине.

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Австрии по хоккею
Сборная Канады по хоккею
Владимир Плющев
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