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Сегодня, 06:27

Плющев: «Казахстану нереально выйти в плей-офф ЧМ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев сомневается, что сборная Казахстана сможет выйти в плей-офф чемпионата мира.

«Когда люди только делают вид, что пытаются изменить ситуацию в хоккее, то ничего и не меняется. Казахи обыграли французов, сразу все завопили, что они замахнулись на плей-офф. Конечно, Казахстану нереально выйти в плей-офф. Команда почти вся состоит из игроков «Барыса», который уже сколько лет в КХЛ в плей-офф не попадает. Казахстану нереально выйти в плей-офф. В Казахстане и Белоруссии делают вид, что что-то меняется внутри системы хоккея, но реальных действий не предпринимают. И там, и там полупустые трибуны и инфантильная игра», — цитирует LiveResult Плющева.

После двух туров команда Казахстана набрала 3 очка и занимает 5-е место в группе B.

Источник: https://www.liveresult.ru/news/hokkey/220553-Eks-glavnyy-trener-sbornoy-Rossii-Kazahstanu-nerealno-vyyti-v-pley-off-chempionata-mira
Хоккей
Сборная Казахстана по хоккею
Владимир Плющев
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