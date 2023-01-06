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Сегодня, 18:48

Плющев — о заявлении Тардифа: «Визжать и прыгать смысла нет, принимать решение будем не мы»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Экс-тренер сборной России Владимир Плющев в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление президента Международной федерации хоккея Люка Тардифа о рассмотрении вопроса возвращения команд из России на конгрессе ИИХФ в конце мая 2023 года.

«Если президент ИИХФ заявляет, что вопрос будет рассмотрен — хорошо. Относимся к этому положительно. Если учитывать заявление американцев о необходимости вернуть российских спортсменов на следующую Олимпиаду — может, идут подвижки. Без России тяжело. Визжать и прыгать нет смысла, принимать решение будем не мы. Но как факт — это положительная история», — сказал Плющев «СЭ».

В феврале 2022 года сборные России и Белоруссии были отстранены от всех международных соревнований под эгидой ИИХФ.

Сборная России по хоккею
Владимир Плющев
Люк Тардиф
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