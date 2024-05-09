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Сегодня, 15:55

Плющев объяснил, почему будет следить за ЧМ по хоккею: «Знать своих врагов надо»

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Экс главный тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, будет ли следить за чемпионатом мира по хоккею 2024 года.

«Чемпионат мира буду смотреть по мере возможности. Для человека, который занимается хоккеем, он должен вызывать интерес при любых обстоятельствах. Там представлены сборные, с которыми нам придется впоследствии бороться. Для того чтобы побеждать соперника, его надо знать. А для того чтобы его знать, его нужно видеть. Все эти демагогии, что нам это не интересно и ничего там не надо, довольно странные. Даже если и не надо, то знать своих врагов надо», — сказал Плющев «СЭ».

Чемпионат мира пройдет в Праге и Остраве с 10 по 26 мая 2024 года. Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнире в связи с решением Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).

Денис Сафронов

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Владимир Плющев
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