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Сегодня, 14:23

Плющев: «ИИХФ в любом случае будет принижать заслуги советского и российского хоккея»

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал инцидент на чемпионате мира-2024 в Чехии.

Во время матча группового этапа чемпионата мира между сборными Швеции и США 5:2 в телетрансляции появилась графика о том, что шведы — третья сборная по количеству золотых медалей чемпионатов мира (11): чаще них ЧМ выигрывали лишь Чехия (12 трофеев) и Канада (28). Однако на счету России 27 золотых наград на мировых первенствах, что не было упомянуто.

Хоккеисты сборной России празднуют победу на&nbsp;ЧМ-2014 в&nbsp;Минске. ИИХФ отменила 27 чемпионств сборных СССР и России. Уже первый день ЧМ отметился скандалом

«Если они отрицают вклад Советского Союза в победу над фашизмом и говорят, что они там всех освободили, чему здесь удивляться? Конечно, они в любом случае будут принижать заслуги советской сборной, советского и российского хоккея. А что им остается делать? Потому что сейчас Россия показывает, что она не просто жива, но и процветает, и радует всех нормальных людей не только своим присутствием, но и своим предназначением в мире», — приводит слова Плющева Metaratings.ru.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Праге и Остраве с 10 по 26 мая 2024 года. Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнире в связи с решением Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).

Источник: Metaratings.ru
Хоккей
Сборная России по хоккею
Владимир Плющев
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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