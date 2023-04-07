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Сегодня, 10:01

Воробьев рассказал, почему на чемпионате мира-1993 в сборной Канады начался разброд

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный специалист Петр Воробьев рассказал, почему на чемпионате мира-1993 в сборной Канады начался разброд.

«После того, как я привел молодежную сборную России к победе на чемпионате мира-1992, главный тренер национальной команды Борис Михайлов пригласил меня помощником к себе на чемпионат мира-1993. Также сборной помогал Владимир Юрзинов, который, к примеру, сообщал всю информацию по сборной Канады. Так вот главный тренер канадцев Майк Кинэн приехал в Германию, где проходил турнир, с больной шеей. У него даже было специальное приспособление, что-то типа собачьего ветеринарного воротника. Поначалу Майк держался и присутствовал на тренировках команды, но после похода на телевидение, где, как известно, светят яркие софиты, по шее пошло раздражение, и, видно, врачи запретили ему это делать, во избежание еще больших проблем со здоровьем. В тот момент команде и пошел разброд с загулами игроков, хотя до этого Кинэн держал железную дисциплину. Перед полуфиналом мы, конечно, обо всем этом знали. Но не заостряли на этом внимания, потому что команда у Канады была очень хорошая, и не случайно на предварительной стадии мы ей уступили. Но списывать победу в полуфинале только на загулы канадцев я бы не стал, у нас тоже была очень хорошая команда», — приводит слова Воробьева Betonmobile.ru.

В финале ЧМ-1993 сборная России обыграла Швецию (3:1), а канадцы уступили Чехии (1:5) в матче за третье место.

Источник: https://betonmobile.ru/petr-vorobev-rasskazal-pochemu-na-chempionate-mira-1993-v-sbornoy-kanadyi-nachalsya-razbrod
Хоккей
Сборная России по хоккею
Петр Воробьев
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