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Милан-2026

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Быков — о заявлении Тардифа про возвращение сборной России: «Надежда умирает последней!»

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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление президента Международной федерации хоккея на льду ИИХФ Люка Тардифа о возможном возвращении на международную арену.

«Как у нас говорят: «Надежда умирает последней!». Будем ждать их решения. При этом, не зависимо от решения, мы будем продолжать сохранять эволютивное движение в развитии спорта и наших спортсменов! Допуск наших спортсменов к международным соревнованиям — это возможность создать настоящую конкурентную среду среди спортсменов мирового уровня, от чего выиграет спорт в целом и спортсмены в частности, улучшая свои результаты», — сказал Быков «СЭ».

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. Решение могут пересмотреть в феврале-марте на совете организации.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Денис Сафронов

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Хоккей
Вячеслав Быков
Люк Тардиф
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