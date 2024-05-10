Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Чемпионат мира. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 12:57

Быков — о 15-летии победы на ЧМ-2009: «Важно было подтвердить чемпионское звание, которое мы завоевали в Канаде!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» поделился воспоминаниями о победе на ЧМ-2009.

«Важно было подтвердить чемпионское звание, которое мы завоевали в Канаде на ЧМ-2008 года! Выиграть чемпионат мира непросто, а подтвердить это звание еще сложнее, так как соперники настраиваются очень серьезно на действующих чемпионов мира! Костяк команды, который мы сознательно сохранили для передачи победных традиций, внутренних требований команды, дал возможность новобранцам сборной чувствовать себя уверенно, показать свой талант, добиться победы и подтвердить титул чемпионов мира», — сказал Быков «СЭ».

Также бывший тренер сборной России отметил важность создания профессиональной атмосферы в коллективе.

«Победа на ЧМ-2009 года подтвердила правильность нашей стратегии по подходу комплектования команды и подготовки ее с нацеленностью выхода на пик своих возможностей к финальной серии чемпионата! Нам удалось сформировать компетентный тренерский штаб, создать профессиональную атмосферу внутри команды с отменной дисциплиной и требовательностью к своей подготовке, понимая, что соперники будут серьезно настраиваться на действующих чемпионов мира! Безусловно все: команда, персонал, руководство и, конечно же, болельщики — были рады и счастливы в тот момент... Впереди нас ждали непростые времена!» — добавил Быков.

10 мая 2009 года сборная России в финале обыграла Канаду (2:1).

Чемпионат мира по хоккею
Сборная России по хоккею
Вячеслав Быков
1
0
Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Евровидение 2024: кто из стран пропускает и отказался от участия в конкурсе
«Рейнджерс» победили «Каролину» в третьем матче
Журналисты рассказали об обнаружении могилы ликвидированного польского «актера»
Овертайм имени Панарина, три русских звезды матча и новый голевой рекорд Ничушкина. Что произошло в Кубке Стэнли 10 мая
Глава СК поручил возбудить дело об осквернении памятника ВОВ в Финляндии
Российские военные сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр
Популярное видео
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Я в раздевалке — Леха Светомузыка». Что слушают чемпионы КХЛ
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Экс-хоккеист «Чикаго» Воробьев: «Сборная Казахстана при удачном стечении обстоятельств может попасть в полуфинал ЧМ»