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Сегодня, 12:35

Быков — о решении ИИХФ: «Положительная реакция перед полным снятием всех санкций с наших спортсменов»

Быков прокомментировал утвержденные ИИХФ принципы возвращения России на международную арену
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Вячеслав Быков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал утвержденные ИИХФ принципы возвращения России и Белоруссии на международную арену.

«Будем надеяться, что это первая положительная реакция перед полным снятием всех санкций с наших спортсменов», — сказал Быков «СЭ».

В пятницу, 30 сентября, конгресс ИИХФ утвердил принципы возвращения сборных России и Белоруссии на международную арену. 98 членов конгресса проголосовали за возвращение команд, 10 — против, 11 — воздержались.

Сборные начнут выступать на чемпионатах мира с высшего дивизиона — речь идет о национальных, молодежных и юниорских командах. Когда именно Россия и Белоруссия примут участие в чемпионатах мира, будет решено отдельно.

В феврале совет ИИХФ отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Команды пропустили чемпионат мира 2022 года, который проходил в Финляндии. 27 мая стало известно, что сборные России и Белоруссия отстранены от участия в чемпионате мира 2023 года. Изначально турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге, но его перенесли в Латвию и Финляндию.

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Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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