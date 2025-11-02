Фетисов призвал не показывать игры чемпионата мира по хоккею в России: «Что мы творим? Сколько это будет продолжаться?»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о ситуации с трансляцией матчей чемпионата мира по хоккею на российском ТВ после отстранения.

«С чемпионата мира по хоккею нас выгнали, а мы показываем. Еще обсуждаем в студии игры поляков, прибалтов, шведов и финнов. Что мы творим? Сколько это будет продолжаться?» — сказал Фетисов «СЭ».

Чемпионат мира по хоккею 2026 пройдет в Швейцарии, в городах Цюрих и Фрибург, с 15 по 31 мая.

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. В начале февраля Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) продлила отстранение на сезон-2025/26.