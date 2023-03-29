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Сегодня, 17:11

Выступающие в КХЛ хоккеисты из Латвии не будут вызываться в сборную на матчи ЧМ-2023

Руслан Минаев
Сборная Латвии по хоккею.
Фото Global Look Press
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Федерация хоккея Латвии не будет вызывать игроков КХЛ в сборную на чемпионат мира-2023, сообщил генеральный секретарь организации Робертс Плужейтс.

В этом сезоне КХЛ выступали только два гражданина Латвии — вратарь «Амура» Янис Калниньш и нападающий «Адмирала» Николай Елисеев.

«Калниньш и Елисеев не будут вызваны в сборную Латвии для подготовки к чемпионату мира — 2023», — цитирует Плужейтса РИА «Новости Спорт».

Ранее аналогичное решение приняли хоккейные федерации Чехии, Швеции, Финляндии и Словакии.

Чемпионат мира-2023 был перенесен из России и теперь пройдет с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия).

Источник: РИА
Хоккей
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Чемпионат мира по хоккею
Сборная Латвии по хоккею
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