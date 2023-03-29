Выступающие в КХЛ хоккеисты из Латвии не будут вызываться в сборную на матчи ЧМ-2023

Сегодня, 17:11
Федерация хоккея Латвии не будет вызывать игроков КХЛ в сборную на чемпионат мира-2023, сообщил генеральный секретарь организации Робертс Плужейтс.
В этом сезоне КХЛ выступали только два гражданина Латвии — вратарь «Амура» Янис Калниньш и нападающий «Адмирала» Николай Елисеев.
«Калниньш и Елисеев не будут вызваны в сборную Латвии для подготовки к чемпионату мира — 2023», — цитирует Плужейтса РИА «Новости Спорт».
Ранее аналогичное решение приняли хоккейные федерации Чехии, Швеции, Финляндии и Словакии.
Чемпионат мира-2023 был перенесен из России и теперь пройдет с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия).