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15 мая, 13:34

Елесин считает сборную Казахстана хорошим соперником

Руслан Минаев
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Защитник «Локомотива» Александр Елесин поделился мнением об уровне сборной Казахстана и «России 25».

«Сборная Казахстана — очень хороший соперник, с нами и белорусами они проходили один из этапов подготовки к турниру, уже одержали первую победу. У нас тоже очень хорошая команда, много сильных и разноплановых игроков, мы могли бы показать на чемпионате мира хороший результат, нам все по зубам», — цитирует Елесина ТАСС.

Сборная Казахстана на ЧМ-2023 по буллитам победила Норвегию. Ранее казахстанцы проиграли в товарищеских матча команде «Россия 25» (0:4) и сборной Белоруссии (0:6).

15 и 16 мая «Россия 25» и сборная Белоруссии проведут матчи в Минске.

Источник: ТАСС
Александр Елесин
Сборная Казахстана по хоккею
Сборная России по хоккею
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