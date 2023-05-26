Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 17:59

Журналист TSN: хоккейные федерации не ждут скорого возвращения сборной России на международную арену

Виктория Кравченко
Хоккеисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

В Тампере уверены, что сборные России и Белоруссии не скоро вернут в международные турниры, пишет в Twitter журналист TSN Горд Миллер.

Он сообщил, что в конгрессе считают, что пройдут годы, прежде чем россиян допустят к международным соревнованиям, и это будет происходить независимо от событий на Украине.

«Для ясности, крайне маловероятно, что России разрешат принять молодежный чемпионат мира в 2032 году, проведение которого было утверждено еще в 2018 году», — цитирует Миллера РИА «Новости».

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) с марта 2022 года.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230526/rossiya-1874417486.html
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная России по хоккею
8
Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
16-летняя Мирра Андреева приковала к себе внимание в Париже. Ее называют новой Шараповой
«Даллас» в овертайме победил «Вегас» в финале конференции НХЛ
Мошенники стали давить на родственников жертв для кражи денег
Младенца обнаружили в мусорном контейнере в Челябинске
Тела трех девочек обнаружили в реке в Чувашии
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Финляндия — Канада. Видеообзор матча
Чехия — США. Видеообзор матча
Канада — Чехия. Видеообзор матча
Финляндия — США. Видеообзор матча
Швейцария — США. Видеообзор матча
Финляндия — Словакия. Видеообзор матча
Швеция — Канада. Видеообзор матча
Германия — Чехия. Видеообзор матча
Канада — Франция. Видеообзор матча
Финляндия — Чехия. Видеообзор матча
США — Норвегия. Видеообзор матча
Словакия — Дания. Видеообзор матча
Германия — Швейцария. Видеообзор матча
Швеция — Латвия. Видеообзор матча
Канада — Дания. Видеообзор матча
Австрия — Великобритания. Видеообзор матча
США — Чехия. Видеообзор матча
Казахстан — Италия. Видеообзор матча
Швеция — Норвегия. Видеообзор матча
Швейцария — Франция. Видеообзор матча
Казахстан — Германия. Видеообзор матча
Великобритания — Латвия. Видеообзор матча
Норвегия — Чехия. Видеообзор матча
Италия — Словакия. Видеообзор матча
Канада — Швейцария. Видеообзор матча
Австрия — Финляндия. Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фетисов резко высказался о чемпионате мира по хоккею: «Для меня его не существует»