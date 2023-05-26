Журналист TSN: хоккейные федерации не ждут скорого возвращения сборной России на международную арену

В Тампере уверены, что сборные России и Белоруссии не скоро вернут в международные турниры, пишет в Twitter журналист TSN Горд Миллер.

Он сообщил, что в конгрессе считают, что пройдут годы, прежде чем россиян допустят к международным соревнованиям, и это будет происходить независимо от событий на Украине.

«Для ясности, крайне маловероятно, что России разрешат принять молодежный чемпионат мира в 2032 году, проведение которого было утверждено еще в 2018 году», — цитирует Миллера РИА «Новости».

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) с марта 2022 года.