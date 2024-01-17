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Сегодня, 14:51

Журова прокомментировала решение ИИХФ допустить молодежную сборную Израиля к чемпионату мира

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение ИИХФ допустить молодежную сборную Израиля к чемпионату мира.

«Для меня больше было неожиданно, что Израиль вообще отстранили и они обвинили нас в этом, что мы влияли на эти процессы и Павла Буре вспоминали. Каким образом Россия имеет к этому отношение? Мы всегда за то, чтобы всех допускали и нас в том числе и белорусов. Все страны должны участвовать в нормальном статусе, представляя свои страны», — приводит слова Журовой Vprognoze.ru.

Ранее ИИХФ отстранила команду Израиля от турниров под эгидой организации из соображений безопасности. Решение влияет только на участие израильтян в чемпионате мира по хоккею среди игроков до 20 лет, который стартует 22 января. Изначально мероприятие должно было пройти в Израиле, но было перенесено в Болгарию.

17 января ИИХФ позволила сборной Израиля выступить на молодежном первенстве мира в третьем дивизионе (игроки не старше 20 лет).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/hockey/11461256-zhurova-o-dopuske-molodezhki-izrailya-do-chm-po-hokkeyu-vse-strany-dolzhny-uchastvovat-v-normalnom-statuse.html
Хоккей
Светлана Журова
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