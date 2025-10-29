Видео
29 октября, 17:58

Золотая медаль сборной России за победу на ЧМ-2009 выставлена на аукцион

Анастасия Пилипенко

Золотая медаль сборной России по хоккею за победу на чемпионате мира 2009 года выставлена на аукционе «Литфонда» 6 ноября, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Сообщается, что награда принадлежит бывшему генеральному менеджеру национальной команды Павлу Попову. Начальная цена медали — 5 миллионов рублей.

Среди других лотов Попова— часы за победу СКА в Кубке Гагарина (2015), часы в честь победы сборной в Евротуре (2008), а также часы к 85-летию ЦСКА. Их стартовая цена — от 200 тысяч до 1 миллиона рублей.

Аукцион по датам совпадает с «Кубоком будущего» в Санкт-Петербурге. Турнир пройдет с 6 по 9 ноября в спортивном комплексе «Юбилейный».

Источник: ТАСС
Хоккей
Сборная России по хоккею
Чемпионат мира по хоккею
