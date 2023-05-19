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19 мая, 23:50

Чудо на рижском льду. Казахстан выгнал из сборной всех иностранцев и впервые победил Словакию

Михаил Зислис
Обозреватель
Хоккеисты сборной Казахстана победили Словакию (4:3 Б).
Фото AFP
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Сборная соседней страны одержала вторую победу на чемпионате мира и почти гарантировала себе место в элитном дивизионе на следующий год.

Чемпионат мира. Группа B
Казахстан — Словакия — 4:3 Б (0:1, 3:0, 0:2, 0:0, 1:0)
Голы: Кох — 1 (Гривик), 14:58 — 0:1. Старченко — 1 (Рымарев, Данияр), 21:03 — 1:1. Орехов — 2 (Михайлис, Старченко), 24:50 — 2:1. Рымарев — 1 (бол., Михайлис, Старченко), 25:22 — 3:1. Паник — 1 (Гривик, Кох), 48:33 — 3:2. Регенда — 2 (Гривик, Иван), 56:58 — 3:3.
Победный буллит: Рымарев.
Вратари: Шутов — Главай.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 25 (8+10+4+3) — 51 (15+19+15+2).
Судьи: Блоски, Хюрлиман.
19 мая. Рига. «Арена Рига».

Сознательный отказ руководства казахстанского хоккея от натурализованных игроков сделал сборную слабее. Ее главной целью на чемпионате мира стала борьба за выживание. В этой сомнительной истории обнаружился весомый плюс. Ставка только на доморощенные кадры привела к тому, что в Риге собралась очень дружная команда без больших звезд, в которой каждый игрок готов биться друг за друга. Против сильных соперников этой сплоченности оказалось недостаточно — у сборных Чехии, Швейцарии и Канады не возникло даже малейших проблем в матчах с казахстанцами. Зато с примерно равными по силам командами дела приняли совсем другой оборот.

16&nbsp;мая. Швейцария&nbsp;&mdash; Казахстан&nbsp;&mdash; 5:0. Казахстан без звезд — не ровня топ-сборным на ЧМ. Без шансов проиграл Чехии и Швейцарии

Сборная Казахстана на нынешнем турнире одержала волевые победы над словаками и норвежцами, в обоих случаях оказавшись сильнее в сериях послематчевых бросков. Буллиты — это мастерство. Казахи реализовали четыре попытки из четырех, не оставив шансов голкиперу Самуэлю Главаю. Причем очередь до их лучшего нападающего Романа Старченко даже не дошла. Рижский лед, как и два года назад, снова стал счастливым для сборной Казахстана. На ЧМ-2021 ей на групповом этапе по буллитам удалось обыграть латвийцев и финнов.

Самой заметной фигурой и лучшим игроком матча стал вратарь Андрей Шутов. В нынешнем сезоне он провел лишь пять встреч за «Барыс», в основном выступая во внутреннем чемпионате за «Номад». Голкипер справился с 48 бросками из 51, неоднократно выручая свою сборную в тяжелейших ситуациях и помогая своим партнерам сохранять психологическую уверенность.

На протяжении всего матча сборная Словакии владела огромным преимуществом. Казахстанцам удавалось уповать лишь на контратаки, которые были опасны, и большинство. Ключевым эпизодом игры стало начало второго периода, когда словаки пропустили трижды за четыре с небольшим минуты и вместо 1:0 в свою пользу получили мощный удар ниже пояса — 1:3. Старченко набрал 3 (1+2) очка, на деле доказав, что полностью соответствует своему статусу капитана команды.

Сборная Словакии бросилась в погоню и, приложив колоссальные усилия, сравняла счет за 182 секунды до окончания третьего периода. Однако на большее ее не хватило. В овертайме обе команды не использовали по паре выходов «один в ноль», а в буллитах словаки провалились. Сборная Казахстана одержала над ними первую победу в рамках чемпионатов мира.

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Казахстана по хоккею
Сборная Словакии по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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