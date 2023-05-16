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Чемпионат мира

16 мая, 20:10

«Жутко неудобно». Конфуз финнов на отобранном у Петербурга ЧМ: на лед жалуются даже свои

Отдел хоккея «СЭ»
Хоккеист сборной Финляндии Ханнес Бьернинен на льду.
Фото AFP
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Это объясняется теплой погодой в принимающем матчи Тампере.

Чемпионат мира по хоккею начался на днях, но организаторы уже столкнулись с серьезными проблемами. Финляндия и Латвия приняли турнир после того, как ИИХФ наложила бан на Россию. Изначально планировалось, что сильнейшие хоккеисты планеты соберутся в Санкт-Петербурге, где достраивался новый 21-тысячный дворец. Международная обстановка внесла свои коррективы. ЧМ перевезли в Ригу и Тампере. По первым матчам выяснилось, что открытая в 2021 году ультрасовременная «Нокиа-Арена», которая обошлась в 120 миллионов евро, не справляется с нагрузками. Хоккеисты жалуются на качество льда, а некоторые моменты падений разлетаются на мемы по социальным сетям.

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Проблемы со льдом касаются только финской стороны турнира. Все началось с матча хозяев против сборной США. Олимпийские чемпионы Юкки Ялонена уступили американским студентам, а после игры начались жалобы на качество ледового покрытия «Нокиа-Арены». На критику не поскупились Теему Хартикайнен, Микко Лехтонен и Марко Анттила. Редкий случай, когда игроки команды хозяев сталкиваются с такими трудностями на собственной арене.

Фото AFP

— Когда шайба подпрыгивает и крутится, это жутко неудобно. Но я бы не хотел заострять на этом внимание. Здесь играют по три матча в день, а на улице очень тепло. Поэтому приходится мириться с такими условиями, — сказал финский защитник Микко Лехтонен.

— Когда шайба так себя ведет, это не упрощает нашу задачу. Но и год назад лед был плохим. Так что лично для меня это не сюрприз, — отметил известный кахаэловской публике по игре за «Салават Юлаев» форвард Теему Хартикайнен.

Анттилу спросили о качестве льда неслучайно. В матче с Германией Марко грохнулся на лед в безобидной ситуации. Финский великан не самый мобильный и тонко сложенный игрок, но на коньках всегда стоял устойчиво. От неожиданных кульбитов на рыхлом льду не застрахованы даже олимпийские чемпионы.

— Упал, потому что не рассчитал сам, не хватило техники. Но качество льда действительно оставляет желать лучшего. Лед становится рыхлым, когда на улице тепло. Скольжение неплохое, но много снежной крошки. Это мешает. Кроме того, иногда бывает довольно странный отскок от бортов, — уточнил Анттила.

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Объяснение плохого льда видят в накрывшей Тампере теплой погоде. Днем температура поднималась до 22-23 градусов. Арена принимает по несколько матчей в день — ледовое покрытие не справляется с такой интенсивностью. Лед становится рыхлым и не успевает замерзать. В среду и четверг ожидается похолодание. Понижение температуры облегчит работу ледоваров.

Однако ближе к выходным воздух прогреется до прежних 20 градусов. Не исключено, что такая температура снова негативно скажется на качестве льда и финские организаторы получат новую порцию замечаний от хоккеистов. Впрочем, арена в Тампере уже принимала чемпионат мира-2021. Два года назад некачественный лед не помешал Финляндии выиграть золотые медали. Именно «Нокиа-Арена» примет полуфиналы и медальные матчи в этом году.

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Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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