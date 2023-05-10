Чемпионат мира по хоккею-2023: путеводитель по турниру и почему не будет России

Все, что известно о ЧМ.

Где пройдет чемпионат мира по хоккею-2023

Чемпионат мира пройдет с 12 по 28 мая в Финляндии и Латвии. Это будет 86-е мировое первенство по хоккею в истории.

Все игры ЧМ-2023 примут две арены: игры турнира пройдут на Nokia Arena в Тампере (вмещает 13 455 зрителей) и «Арена Рига» в Риге (10 300).

Два четвертьфинальных матча состоятся в Риге, а в Тампере — два других четвертьфинала, а также полуфиналы и финал чемпионата мира.

Фото Global Look Press

Чемпионат мира по хоккею-2023: участники и турнирная таблица

В чемпионате принимают участие 16 сборных: это 14 команд, сохранивших место в высшем дивизионе по итогам прошлогоднего турнира, плюс поднявшиеся из первого дивизиона сборные Словении и Венгрии.

16 команд разделены на две группы по восемь сборных. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы. Команды, занявшие последние места в своих группах, отправляются в первый дивизион.

Группа A (Тампере): Финляндия, Швеция, Чехия, Германия, Дания, Австрия, Венгрия, Франция.

Группа B (Рига): Канада, США, Швейцария, Латвия, Словакия, Норвегия, Казахстан, Словения.

В четвертьфиналах (25 мая) победитель группы А сыграет против четвертого места группы В, второе место группы А — против третьего места группы В, третье место группы А — против второго места группы В, четвертое место группы А встретится с победителем группы В.

В полуфинале (27 мая) победители четвертьфиналов с участием команд, занявших первые места в группах первого этапа, играют с победителями матчей 1/4 финала с участием команд, занявших вторые места в других группах.

Победители полуфиналов играют финал (28 мая), проигравшие — матч за 3-е место.

Почему Россия не сыграет на чемпионате мира

Совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) в феврале 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от своих турниров. В марте 2023-го это решение было продлено на сезон-2023/24.

«Давление отовсюду. Некоторые — чтобы вернуть Россию и Белоруссию, некоторые — чтобы играть без них. Но это никак не влияет на наше решение. Единственный вопрос, на который должна ответить ИИХФ: «Возможно ли организовать в условиях безопасности с Россией и Белоруссией чемпионат мира в Праге, Швеции, США и Финляндии?» Мы сказали: «Нет, слишком рано», — сказал в марте «СЭ» президент ИИХФ Люк Тардиф.

Фото Global Look Press

Почему ЧМ-2023 перенесли из России

Изначально чемпионат мира-2023 должен был пройти в Санкт-Петербурге. 26 апреля 2022 года ИИХФ лишила Россию права принять турнир, а спустя месяц сделала выбор в пользу Финляндии и Латвии.

«Несомненно, когда ты переносишь турнир из России, ты не становишься там популярным. Если кто-то думает, что можно было организовать турнир в Новосибирске и Омске, то я скажу, что его невозможно было провести, поэтому мы приняли правильное решение. Думаю, что я вполне объяснил свое решение, повторюсь, что все хотят возвращения России и Белоруссии в программу чемпионатов мира», — сказал Тардиф в октябре 2022-го в комментарии ТАСС.

В апреле 2023-го глава организационного комитета рижской части ЧМ-2023 Эдгарс Бунцис заявил, что на трибуны нельзя будет проносить флаги России и Белоруссии.

ЧМ по хоккею-2023: фавориты турнира, кто выиграет

На последних десяти чемпионатах мира доминировали четыре сборные — Финляндия, Россия, Канада и Швеция. Эти же фавориты, кроме отстраненной российской команды, возглавили список претендентов на победу на ЧМ-2023.

Главным фаворитом турнира букмекеры считают Канаду и Финляндию — 3.50. Котировка на успех Швеции — 5.50, США и Чехии — 8.50.

Фото Global Look Press

Лучшие за всю историю: кто выигрывал чемпионат мира по хоккею

В общем зачете ЧМ лидируют сборные России/СССР и Канады, которые выигрывали турнир по 27 раз, но у «Кленовых листьев» больше серебряных медалей (16 против 10 у наших).

Следом идет сборная Чехии/Чехословакии, которая за всю историю поднялась на верхнюю ступень пьедестала 12 раз.

В современной истории Россия становилась чемпионом пять раз, последний раз — в 2014 году. В Минске команда под руководством Олега Знарка одержала 10 побед в 10 матчах и обыграла в финале финнов со счетом 6:2.

Где смотреть чемпионат мира по хоккею-2023: трансляция игр

Матчи ЧМ-2023 в России будет показывать холдинг «Матч». Часть игр запланирована к трансляции в прямом эфире на федеральном спортивном канале. Видеотрансляции онлайн будут доступны на сайте телеканала matchtv.ru.