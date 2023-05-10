Овечкин, Малкин и еще целая куча звезд. Каким был бы состав России на чемпионате мира?

Разбираем возможный состав национальной команды.

2023 год. Май. Санкт-Петербург. Это время могло стать знаковым для российского хоккея. Северная столица рассматривалась как место проведения чемпионата мира. Впервые с 2016 года сильнейшие игроки планеты, кроме тех, кто остался в борьбе за Кубок Стэнли, встретились бы в России. Но санкции ИИХФ внесли коррективы в масштабные планы. Нашу сборную отстранили от международных соревнований, а турнир перевезли из Санкт-Петербурга, где достраивался новый 21-тысячный дворец, в Латвию и Финляндию.

Не хочется предугадывать мысли ИИХФ, но вряд ли организация в восторге от того, что турнир лишился крупных личностей мирового хоккея. Александр Овечкин, Евгений Малкин, Артемий Панарин и другие российские звезды рано закончили плей-офф и могли откликнуться на приглашение на домашний ЧМ. На санкт-петербургском турнире наша сборная собрала бы настоящий дрим-тим и претендовала бы на золотые медали.

Вратари: Илья Сорокин (Айлендерс), Игорь Шестеркин (Рейнджерс), Александр Георгиев (Колорадо).

Меньше всего тренерский штаб беспокоил бы выбор вратарей. Российские голкиперы стабильно возглавляют топы по статистическим показателям НХЛ. Однако кубковый поход для большинства не затянулся. В первом раунде сезон закончили Илья Сорокин, Игорь Шестеркин, Андрей Василевский и Александр Георгиев. На чемпионате мира сборной помогли бы два обладателя «Везины» и один ближайший претендент на трофей. Выбирать есть из кого.

Игорь Шестеркин. Фото USA Today Sports

Логичнее сделать ставку на Шестеркина и Сорокина, которые явно свежее Василевского. Андрей без равноценной замены провел четыре сезона. В трех «Тампа» доходила до финала. Дважды выиграла Кубок Стэнли. Тем более нынешний чемпионат — и в регулярке, и в плей-офф — Шестеркин и Сорокин отыграли ровнее Василевского.

Достаточно кандидатов на место третьего голкипера. Оптимальный вариант из НХЛ — Александр Георгиев, который перезагрузился в «Колорадо». Заменить Георгиева могли бы Тимур Билялов из «Ак Барса» или Василий Демченко, раскрывшийся в «Авангарде» под наблюдением Сергея Звягина. В любом случае беспокойств за последний рубеж сборной не возникло бы. Наши голкиперы — одни из лучших в мире. Российская бригада заслуженно претендовала бы на звание сильнейшей на турнире.

Защитники: Михаил Сергачев (Тампа), Владислав Гавриков (Лос-Анджелес), Дмитрий Орлов (Бостон), Артем Зуб (Оттава), Иван Проворов (Филадельфия), Александр Романов (Айлендерс), Александр Никишин (СКА).

Все российские защитники либо вылетели в первом раунде плей-офф, либо остались без борьбы за Кубок Стэнли. Исключение — Даниил Мироманов из системы «Вегаса». В распоряжение тренеров попали бы разноплановые защитники, которые подходят как для поддержки в атаке, так и для прямых обязанностей в обороне. Большинство однозначно разделили бы Михаил Сергачев из «Тампы» и Дмитрий Орлов из «Бостона». Их бы дополнили прогрессирующий Александр Никишин из СКА или Никита Нестеров. Лидер чемпионского ЦСКА объективно не попадает в ведущую шестерку. Рассмотрел бы Нестерова как защитника ближайшего резерва в случае отказов или травм других хоккеистов.

Михаил Сергачев. Фото USA Today Sports

Не возникло бы проблем с выбором домоседов. Лишним остался даже Илья Любушкин, который стабильно получает по 15 минут во второй паре «Баффало». Самый безрисковый вариант — положиться на проверенных кандидатов. Гавриков, Зуб, Проворов, Сергачев и Орлов — практически безальтернативные кандидаты в сборную. Каждый из них дорос до статуса ведущих защитников своих клубов. Близок к ним Романов, сочетающий разносторонние навыки и обращающийся с шайбой на «ты». Тренеры избежали бы проблем с формированием обороны. Из КХЛ добавили бы глубины Егор Яковлев, Игорь Ожиганов или Алексей Береглазов, но каждый из них объективно уступает кандидатам из Северной Америки.

Нападающие: Андрей Кузьменко (Ванкувер), Евгений Малкин (Питтсбург), Никита Кучеров (Тампа), Артемий Панарин, Владимир Тарасенко (оба — Рейнджерс), Павел Бучневич (Сент-Луис), Кирилл Капризов (Миннесота), Александр Овечкин (Вашингтон), Михаил Григоренко (ЦСКА), Александр Барабанов (Сан-Хосе), Яков Тренин (Нэшвилл), Дмитрий Воронков (Коламбус), Александр Радулов (Ак Барс).

Давняя проблема с центрфорвардами сказалась бы на домашнем ЧМ. Как тут не вспомнить о действующей дисквалификации Евгения Кузнецова. Признаюсь, внутри нашего дружного хоккейного отдела разделились мнения относительно игроков этой позиции. Бесспорно, Евгений Малкин стал бы первым центром сборной. Магнитогорец, подписав новый контракт с «Питтсбургом», провел классный чемпионат и шел по графику «очко за матч». «Пингвинз» не попали в плей-офф, и Евгений испытывает чувство недосказанности от сезона. Тем более в сборной традиционный дефицит центров. Приходится полагаться на универсальных хоккеистов. За Малкиным идет Павел Бучневич из «Сент-Луиса». В ЦСКА Михаила Григоренко используют как вингера, но в нашем составе определим нападающего в центр. Опыт игры на этой позиции у MVP плей-офф есть.

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

Вы можете представить сборную на домашнем чемпионате мира без главного хоккеиста страны? Вот и мы не можем. Александр Овечкин рано закончил сезон с «Вашингтоном» и в скором времени вылетел в Москву. Успел даже сходить на московский матч финала Кубка Гагарина. Не сомневаюсь, что наследник Уэйна Гретцки откликнулся бы на вызов в сборную и приехал бы на петербургский турнир. От сборной на домашнем ЧМ ждали бы не только результата, но и зрелищного хоккея.

Подбору крайних нападающих позавидуют все конкуренты, поэтому Овечкину нашлось место только в третьем звене. Открытие сезона НХЛ Андрей Кузьменко вписался бы в первую тройку с давним партнером Никитой Кучеровым на другом фланге. В то время как проваливший плей-офф Панарин с Бучневичем и Капризовым составили второе звено.

Подобрать партнеров Овечкину — задача не из легких, учитывая дефицит центральных. В третьей тройке Александра объединили с Владимиром Тарасенко. Двух бросающих вингеров свяжет Григоренко. Но возможны другие варианты.

Энергетический вампир Александр Радулов заслужил место в составе после блестящего плей-офф за «Ак Барс». Не удивляйтесь фамилии нападающего в четвертом звене. При необходимости Александра всегда можно повысить и подобрать новых партнеров, но даже в боттоме он будет полезен. За черновую работу возьмутся Тренин, Барабанов и Воронков. В меньшинстве к ним подключатся Малкин и Бучневич.

У России достаточный выбор разноплановых нападающих, не считая центральных. Проблем с честными пахарями при формировании состава не будет. Из ближайшего резерва рассмотрел бы Кирилла Марченко, универсала Владислава Каменева и Владислава Наместникова.