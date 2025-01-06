Босс мирового хоккея хочет скорейшего возвращения России на международные турниры. Но у нас ему верят не все

Просят подкрепить слова делами.

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф выступил на пресс-конференции во время МЧМ-2025. В ходе нее он высказался о желании увидеть возвращение сборной России на официальные турниры, в том числе для участия в Олимпиаде-2026.

«Мы должны открыть дверь как можно скорее. Будет интересно посмотреть, что произойдет в ближайшие два месяца. Мы хотим, чтобы Россия вернулась как можно скорее. Россия нужна для любых соревнований. Но если она вернется слишком рано, это не будет хорошо.

Мы будем ждать как можно дольше, но мы должны принять решение в феврале, чтобы дать организаторам Олимпиады возможность составить расписание игр. МОК также должен будет принять решение. Мы проанализируем все в следующем месяце, но главный вопрос — безопасность игроков. Мы не будем рисковать» — цитирует слова Тардифа официальный сайт ИИХФ.

Напомним, с февраля 2022-го российские и белорусские сборные не выступают на международных соревнованиях.

Тардиф пояснил

В разговоре с «СЭ» спортивный чиновник внес ясность в свои слова и добавил, что России нужно будет принять правила ИИХФ.

«Олимпийский комитет России до сих пор находится в состоянии отстранения. Моя точная цитата: «Я надеюсь, что Россия и Белоруссия скоро вернутся к нам, потому что это будет означать окончание СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. — Прим. «СЭ»). И это упростит возвращение.

Что касается ИИХФ, то организация не хочет рисковать соревнованиями под ее эгидой. Российской стороне также нужно будет принять наши правила. Напомню, что до сих пор идет разбирательство по поводу международного трансфера (по делу голкипера Ивана Федотова. — Прим. «СЭ»). Российской Федерации нужно будет сделать свою часть работы», — сказал он.

Как отреагировал Дегтярев

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев, комментируя слова Тардифа, заявил, что Россия ждет смягчения санкций вплоть до полного восстановления в правах со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

«Мы благодарны Люку Тардифу за откровенную позицию. Санкции в спорте против России были введены под давлением, в результате шантажа и неприемлемых условий ряда стран по отношению к федерациям и организаторам соревнований, хотя даже во времена холодной войны сборные СССР, Канады и США прекрасно играли в хоккей, доставляя радость болельщикам и давая надежду на общее мирное будущее. Спорт должен объединять, а не становиться оружием пропаганды, и мы призываем к ответственной политике спортивные власти всех стран.

Кроме того, Россия всегда была одним из мировых лидеров в хоккее, и отсутствие нашей команды на международных турнирах делает эти соревнования ощутимо беднее: менее зрелищными, менее конкурентными. Поэтому возвращения российских хоккеистов ждут и организаторы, и наши соперники, и, конечно, зрители по всему миру. В вопросе нормализации мирового спорта, возвращения к честной конкуренции мы все союзники, а не оппоненты.

Россия полностью готова к восстановлению в спортивных правах. В 2024 году Олимпийский комитет России привел свой устав в соответствие с Олимпийской хартией, и сейчас мы ждем смягчения санкций вплоть до полного восстановления в правах со стороны МОК», — приводит слова Дегтярева ТАСС.

Вячеслав Фетисов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Верят не все

А депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» попросил Тардифа подкрепить слова делами.

«Хотелось бы верить его словам — и было бы неплохо, если бы он подтвердил их делами. Если он хочет нас вернуть, то это в его силах. Конечно, есть антироссийское лобби — но в принципе все основные игроки в хоккее за то, чтобы вернуть Россию как можно скорее.

Россия — это интриги в играх, в хорошем смысле этого слова, возможности, спонсоры. Поэтому для Международной федерации хоккея это реально решение многих проблем. Легче победить проукраинское лобби, откреститься от политики и заниматься развитием хоккея на мировом уровне», — подчеркнул Свищев.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов и вовсе не верит Тардифу.

«Не верю в эти слова. Мне интересно, как они нас будут возвращать? С флагом и гимном? В зеленых майках нас вернут? Вопрос, как они это решение примут. Если голосованием, то это бессмысленно. Если только это будет единоличное жесткое решение. Тогда будут всякие разборки. Пока я не вижу, каким образом это все будет происходить. Хочу ошибаться», — сказал Фетисов «СЭ».

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Борис Михайлов подчеркнул, что «между желанием и делом большое расстояние».

«Если есть желание, то я согласен, чтобы нашу сборную на всех уровнях допустили. Когда это произойдет? Не могу определить срок. Желать можно каждый год. Между желанием и делом большое расстояние. Когда нас допустят, все высказывания утонут в море правды», — сообщил Михайлов «СЭ».

Впрочем, Тардиф уже не первый раз заявляет о том, что ИИХФ заинтересована в возвращении России «как можно скорее», и он вряд ли лукавит. Глупо отрицать, что без нашей национальной сборной международные турниры стали слабее.