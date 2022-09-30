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Сегодня, 19:45

Страны, проголосовавшие против возвращения России на ЧМ. Как у них дела с хоккеем?

Отдел хоккея «СЭ»
Хоккеисты сборной Великобритании против сборной России.
Фото Global Look Press
Лиам Кирк против Никиты Задорова.
Фото Global Look Press
Хоккеисты сборной Латвии.
Фото Global Look Press
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По информации «СЭ», Литва, Латвия, Эстония, Великобритания и Украина были против основных принципов возвращения нашей и белорусской сборных в элитный дивизион чемпионатов мира.

Годовой конгресс ИИХФ, проходивший в турецком Белеке, добавил оптимизма будущему российских и белорусских сборных на мировых турнирах. Большинством голосов организация признала возвращение стран напрямую в элитный дивизион. 98 из 119 членов конгресса высказались за подобный расклад, что можно признать как победу здравого смысла.

Против принципов возвращения России и Белоруссии на чемпионаты мира и Олимпиады проголосовали Литва, Латвия, Эстония, Украина и Великобритания. Представители Финляндии воздержались. Пикировку с российским хоккеем готовы продолжать пять стран, которые не добились больших успехах в шайбе. «СЭ» рассказывает, как обстоят хоккейные дела в проголосовавших против на конгрессе ИИХФ государствах.

Хоккеисты сборной Латвии. Фото Global Look Press
Хоккеисты сборной Латвии.
Фото Global Look Press

Балтийские соседи

Хоккей в Литве и Эстонии уступает по популярности другим видам спорта и не находится на ведущих ролях. Игра номер один в Литве — баскетбол. Местные звезды хоккея, прославившиеся в НХЛ, — Дарюс Каспарайтис и Дайнюс Зубрус (оба, к слову, в девяностые выступали за сборную России) — закончили карьеры. Сборная выступает в первом дивизионе ЧМ, а внутренний чемпионат насчитывает только пять команд. Эстонцы еще ниже литовцев в классе. Сборная играет в первом дивизионе в группе Б. Прошлый сезон КХЛ помнит эстонца, который не прижился в «Северстали». Роберт Рооба год назад приехал в Череповец как второй снайпер финской лиги, но не оправдал ожидания — и летом вернулся в «Юп».

Латвия ушла вперед в хоккейной гонке вооружений с балтийскими соседями. Команда Харийса Витолиньша держится в элитном дивизионе и преподносит сюрпризы на чемпионатах мира. Под руководством канадца Боба Хартли латвийцы вошли в восьмерку на ЧМ-2018 в Кельне. До февральских событий местные игроки подписывались в КХЛ и были на хорошем счету в нашей лиге. Из-за антироссийской позиции в текущем сезоне из смельчаков остались только вратарь «Амура» Янис Калниньш, нападающий «Адмирала» Владимир Елисеев, а также главный тренер дальневосточников Леонид Тамбиев.

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Достаточно латвийских игроков в командах НХЛ. Элвис Мерзликин претендует на роль первого вратаря «Коламбуса». Земгус Гиргенсонс — важный форвард «Баффало», а Рудолфс Балцерс летом сменил «Сан-Хосе» на «Флориду» и начнет сезон в команде Сергея Бобровского. Нетерпимость к российскому спорту читалась по разбирательствам с Калниньшем и Елисеевым. Игроки мучились с получением трансферной карты из-за того, что местные власти пытались запретить хоккеистам играть в КХЛ.

Рижское «Динамо», покинувшее нашу лигу, выступает в Optibet Hockey League. В слете двенадцать прибалтийских команд из Латвии и Литвы. Сложно оценить уровень чемпионата без просмотра матчей. Но то, что латвийский хоккей регрессирует после выхода рижан из КХЛ, — неоспоримый факт.

Лиам Кирк против Никиты Задорова. Фото Global Look Press
Лиам Кирк против Никиты Задорова.
Фото Global Look Press

Украина и Великобритания

О состоянии украинского хоккея емко и содержательно в интервью «СЭ» высказался российский голкипер Никита Сандырев, отыгравший часть сезона-2019/20 за «Кременчуг».

— Уровень команды («Кременчуг») достаточно высокий. Но все равно между клубами в лиге есть разбег — от богатых до бедных. От этого и уровень игроков отличается. Как я заметил, прежде всего, команды стараются наиграть местных хоккеистов — и для взрослой сборной, и для молодежной. Но есть и легионеры — десять человек на команду. В основном это русские. Кто может себе позволить, набирает легионеров по лимиту. Русский такой же легионер, как швед или финн, — говорил Сандырев весной 2020 года.

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Разумеется, обстоятельства с тех пор изменились. Украинская лига почти очистилась от легионеров. Местная сборная выступает на чемпионатах мира в дивизионе 1В. Вместе с Польшей, получившей повышение в подэлиту, Сербией, Японией и упомянутой выше Эстонией. На последнем турнире украинцы заняли третье место. Прошлый сезон внутреннего чемпионата по понятным причинам не был доигран, а новый пока не стартовал.

Британцы в далеком 1936 году выиграли Олимпиаду в Гармиш-Партенкирхене. Однако с 1940-х годов, когда усилилась конкуренция в мировом хоккее, выпали из числа претендентов на медали ЧМ и ОИ. Великобритания расшевелила местных болельщиков на чемпионате мира-2019, когда попала в элитную группу. На турнире в Словакии сборная заняла 13-е место, а через два года, когда солировал задрафтованный «Аризоной» форвард Лиам Кирк, — 14-е. В местном чемпионате EIHL выступают десять команд: из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Клубы не стесняются приглашать легионеров из Канады и США. Лишь 20 процентов хоккеистов лиги — англичане, около 10 процентов — шотландцы.

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Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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Победа здравого смысла. Россию захотели вернуть на чемпионаты мира