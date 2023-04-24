Китай дожал Украину и рухнул. Страсти с ЧМ, где не играет Россия

В Эстонии проходит чемпионат мира в первом дивизионе группы В.

Пока «Ак Барс» и ЦСКА разыгрывают Кубок Гагарина, в Эстонии проходит действительно важный и мощный турнир — чемпионат мира в первом дивизионе группы B, победитель которого получит путевку в группу А и уже следующей весной побьется с соперниками класса Казахстана, Кореи и Италии за повышение в элиту.

Состав его участников по-настоящему поражает. Тут вам и Эстония во главе с бывшим любимчиком Андрея Разина Робертом Рообой, и вроде бы братская Сербия, и Нидерланды, чьи лидеры выступают в третьей немецкой лиге, и Япония, отчего-то приехавшая на турнир без нападающего «Торпедо» Ю Сато, но с 40-летним Ютакой Фукуфуджи, известным по четырем матчам в НХЛ за «Лос-Анджелес».

В общем, куда ни глянь — настоящее созвездие, которое собралось в относительно новенькой «Тондирабе» — той самой таллинской арене, где три года назад «Йокерит» при полных трибунах в регулярке принимал «Спартак» и «Северсталь». Жаль, что сейчас уютный 5-тысячник не собирает аншлаги даже на матчах хозяев.

Стоит сказать, что уровень хоккея в матчах лидеров вполне смотрибелен и в некоторых отрезках не позволяет руке закрыть страницу с трансляцией. Однако противостояния команд вроде Сербии и Эстонии по мысли и уровню технической подготовки игроков моментами напоминают любительские чемпионаты любого из российских городов-миллионников. Особенно это бросалось в глаза, когда эстонцы в стартовом матче довольно примитивно исполняли буллиты в игре с балканцами.

Но настоящий триллер вчера подарили не главные фавориты японцы, разгромившие 8:1 голландцев, а сборные Китая и Украины, которые забили на двоих 9 голов и разошлись только в овертайме после шайбы нападающего «Куньлуня» Кори Кейна.

Несколько удивительно, но, несмотря на существование с 2016 года «Куньлуня» и большое число натурализованных североамериканцев с азиатскими корнями, Китай долгое время достаточно прохладно относился к чемпионатам мира, предпочитая отправлять туда доморощенных хоккеистов. Ситуация изменилась лишь после Олимпиады в Пекине, когда китайцы впервые решили отправить на первенство мира команду на базе клуба из Мытищ и сразу же поднялись из второго дивизиона в первый. Примерно та же подмосковная диаспора с братьями Фу, неувядающим мастером Брэндоном Ипом и сыном Криса Челиоса приехала и в столицу Эстонии. Только сделать очередной шаг наверх в группу А после сегодняшнего поражения от Японии парням Грега Айрлэнда будет практически невозможно.

Сборная Китая по хоккею. Фото Reuters

Украинцам повышение после поражения в стартовом матче уже также не светит. А ведь знакомых российскому болельщику фамилий в команде Вадима Шахрайчука хватает. Капитан Игорь Мережко успел несколько лет отыграть за «Летбридж» в канадской WHL, а до начала всем известных событий был лидером тюменского «Рубина», с которым выигрывал Кубок Петрова. Филиппа Пангелова-Юлдашева хорошо помнят на родине его отца в Уфе, где он когда-то считался крайне перспективным защитником, выступая за «Толпар» в МХЛ. Нападающий Владислав Куцевич в начале 2010-х получал хоккейное образование в школе «Ак Барса». Другого форварда Денискина многие знают благодаря расистскому скандалу, из-за которого он получил год дисквалификации от ИИХФ. Обладателя звучной фамилии Виталия Ляльку еще не забыли в Красноярске. А вот защитник и выпускник «ЦСКА-2003» Артур Чолач, который два года назад дал большое интервью «СЭ», пропускает турнир по вполне уважительной причине — проспект «Вегаса» и первый с 2007 года украинец, выбранный на драфте НХЛ, сейчас бьется в плей-офф за «Барри Кольтс» в юниорской лиге Онтарио.

Примечательно, что в нынешнем году сразу девять человек представляют местный чемпионат, который прошел, несмотря на постоянные отключения света в стране, повреждения дворцов и финансовые проблемы. Остальные сборники после 24 февраля 2022 разбрелись по лигам Латвии, Дании, Польши, Венгрии, Словакии и Франции. Главный же талант этой команды 20-летний нападающий Даниил Трахт последние три года выступает в Финляндии. Как бы то ни было, то, что украинцы в нынешних реалиях сохранили в стране хоккей и собственную сборную, — уже победа для них.