«На трибунах началось волнение». Фаната из Венгрии заставили снять майку России на ЧМ

Финская служба безопасности сослалась на безопасность.

Финские газеты не упустили случая раздуть скандал и выдали материалы с громкими заголовками — «Возмутительное поведение на чемпионате мира: российская эмблема на Nokia Arena» и «Дерзкая Россия восторгается на трибунах!». Инцидент произошел на арене в Тампере во время вчерашнего матча сборных Венгрии и Швеции на чемпионате мира. Служба безопасности заставила одного из приезжих болельщиков прямо во время игры снять с себя футболку с надписью «Россия».

Удивительно, как он смог изначально попасть на хоккей в таком виде.

IIHF

По словам менеджера по безопасности на чемпионате мира Вилле Кетонена, человека в белой футболке сложно было идентифицировать в группе венгерских фанатов, выбравших для поддержки своей команду одежду такого же цвета. «На белой футболке было написано «Россия», но на ней не было логотипа команды», — приводит слова Кетонена финская газета Ilta Sanomat.

Использование болельщиками флагов, символики, одежды российской и белорусских сборных на турнирах запрещено по решению МОК. Однако в данном случае организаторы сослались на вопрос безопасности. Они проспали момент с появлением фаната и вмешались в ситуацию, когда на трибунах начали было закипать страсти. Далеко не всем людям понравилось появление человека в футболке с надписью «Россия». «На больших мероприятиях мы принимаем решения, исходя из вопросов безопасности и порядка, — продолжил Кетонен. — Этого болельщика мы выявили, заметив, что на трибунах началось какое-то волнение. Наше вмешательство диктовалось вопросом безопасности».

Смельчака увели с арены и настойчиво посоветовали снять футболку, чтобы не разжигать ситуацию. Стороны достигли понимания, и болельщик вернулся на трибуну.