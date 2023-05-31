Худший состав Канады в истории? Почему «Кленовые» снова выиграли ЧМ

Дело и в низком уровне турнира, и в хорошей подготовке игроков, не считающихся звездами.

Состав «Кленовых» шокировал даже канадских болельщиков

Четыре финала подряд. Два из которых закончились победами. Так сложились последние чемпионаты мира для сборной Канады. Эти четыре года можно справедливо назвать самым успешным периодом «Кленовых листьев» в XXI веке. С каждым новым ЧМ к составу канадцев относились с большим пренебрежением. И иронизировали, какой по силе ростер выставила сборная на турнир, до которых доезжают все меньше звезд мировой величины. Так произошло и в Финляндии с Латвией: из топ-игроков выделим лишь Микко Рантанена, Лукаса Рэймонда, Морица Зайдера, Нико Хишира и Кевина Фиалу.

Канада последние годы обходится без топ-хоккеистов, завершивших поход за Кубком Стэнли. Как видим, подход к комплектованию состава успешен. Сборная как никто другой умеет играть с листа, когда игроки знакомятся в аэропорту и обкатывают звенья непосредственно на групповом этапе. Это можно называть валянием дурака, но канадцы понимают, в какой момент нужно прибавить — и прибавляют. Боссам сборной, безусловно, помогает богатый выбор хоккеистов. Таким не может похвастаться ни один соперник на турнире. Достаточно глубины на каждой позиции. Трудности разве что по вратарям, но, оценивая уровень последнего ЧМ, это не стало вселенской трагедией.

Состав «Кленовых» на ЧМ шокировал даже самих фанатов. Болельщики называли его худшим в истории. Канадцы придерживались такой тактики далеко не всегда. На знаковый для России турнир в Квебеке хозяева привезли по-настоящему звездную команду. Рик Нэш, Джейсон Спецца, Мартен Сен-Луи, Шейн Доун, Патрик Шарп были близки к тому, чтобы подарить стране праздник и оформить золотой дубль. Киношный сценарий для Канады испортил Илья Ковальчук, реализовавший в овертайме удаление Нэша за выброс шайбы. Жизнь, как известно, лучший драматург — и тогдашний лидер «Коламбуса» убедился в этом на глазах переполненного квебекского дворца.

Наличие больших звезд в составе не гарантировало канадцам успешный результат ЧМ. В 2001 году «Кленовые листья» с подрастающими Лекавалье, Марло и Ричардсом в сумасшедшей зарубе проиграли четвертьфинал США и остались на пятом месте. На чемпионатах мира канадцы смело обкатывали молодых талантов, высоко выбранных на драфте, которые проводили первый или второй сезон в НХЛ. Несмотря на юный возраст, они уже считались доминирующими игроками. По последнему турниру можно провести параллель с Адамом Фантилли — претендентом на топ-3 ближайшего драфта, который за сезон выиграл МЧМ и ЧМ.

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Черная и белая полосы

После двух проигранных России финалов — в Квебеке и Берне — наступила черная полоса Канады на ЧМ. «Кленовые» собирали солидные по именам составы, но пять лет подряд буксовали в четвертьфиналах. Из неожиданных поражений вспоминается вылет в ? финала от Словакии на ЧМ-2012. Канада с Гецлафом, Перри и Таваресом уступила будущим финалистам, которыми руководил Владимир Вуйтек. Выявить единый тренд из пяти пролетов Канады мимо топ-4 ЧМ сложно. Гораздо занимательнее разобрать то, что произошло со сборной после 2014 года: североамериканцы сыграли в семи финалах из восьми возможных и четырежды увозили золотые медали.

По всей видимости, в какой-то момент штаб Hockey Canada посетила гениальная мысль. Необязательно приглашать и уговаривать звездных хоккеистов, чтобы выигрывать медали ЧМ. Уровень турнира с каждым годом снижается. В последние годы сказываются последствия ковида, который опустошил казну хоккейных федераций, а также международный бан России и Белоруссии. Падает интерес к турниру, а вместе с тем рекламные контракты и сборы ИИХФ. О притоке новых инвестиций речи практически не идет.

Канада обошлась без больших звезд на майском турнире. Управленческой команде во главе с Дугом Армстронгом оставалось только сложить цельный пазл: собрать сбалансированный ростер и расставить игроков по позициям. Дубль в финале с Германией оформил Сэм Блэй. Форвард, которого «Рейнджерс» обменял в «Сент-Луис» на Владимира Тарасенко. В НХЛ он провел 231 матч, но за сезон не забивал больше девяти голов. А в Тампере Блэй зафиналил ЧМ для «кленовой» сборной. Вот так сюжет!

Показательно, как успех сборной восприняли в Канаде. Победа над Германией не вызвала информационного переполоха в СМИ. Крупные издания ограничились дежурными заметками с итогами игры и перепечаткой протокола. Для игроков это, конечно, большой успех. Они опровергли тезис о худшем составе сборной за всю историю ЧМ и вернутся домой с золотыми медалями. Действительно ли нынешняя Канада была худшей версией себя, по-прежнему дискуссионный вопрос. На него искали бы ответ, если бы «Кленовые листья» оступились в четвертьфинале или по нелепой случайности не вышли в плей-офф. Теперь остается только перефразировать знаменитую фразу: в хоккей играют все, а канадцы почти всегда в медалях. С каким бы составом они ни приезжали на турнир.