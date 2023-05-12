Статус чемпионата мира стремительно падает. И дело не только в исключении России

Почему на ЧМ так мало звезд? За кем следить? Восемь вопросов к ЧМ по хоккею, стартующему сегодня

12 мая в Риге и Тампере стартует очередной чемпионат мира. Почему второй год подряд турнир пропустит сборная России? Каких звезд мы увидим в Финляндии и Латвии? И кто вообще фаворит? Отвечаем на главные вопросы перед началом турнира.

Почему не будет России?

Санкции, которые ввела ИИХФ из-за политической ситуации больше года назад, по-прежнему в силе. А раз так, сборные России и Белоруссии пропускают все международные турниры. Более того, в этом году ИИХФ продлила отстранение обеих сборных на сезон-2023/24. А ведь изначально турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге.

На этот чемпионат мира у сборной России мог собраться просто мощнейший состав: практически все наши звезды уже закончили борьбу за Кубок Стэнли. Вратари Сорокин, Шестеркин и Василевский, защитники Сергачев, Орлов, Гавриков и Зуб, нападающие Овечкин, Малкин, Панарин, Кучеров, Тарасенко, Кузьменко — у этой команды были бы отличные шансы на победу.

Почему так мало звезд?

Если выделить по одному самому крутому игроку из каждой сборной, список выйдет не самым впечатляющим. У половины команд там далеко не самые известные имена. О чем говорить, если даже у шведов, представленных в НХЛ сотней хоккеистов, главная звезда — молодой Лукас Рэймонд из «Детройта»? Игрок, безусловно, талантливый, но в ранг топов его записывать рано. Зато нет ни Элиаса Петтерссона из «Ванкувера», ни Расмуса Далина из «Баффало» — молодые звезды проигнорировали чемпионат мира. Что уж говорить о такой легенде, как Эрик Карлссон.

Статусность чемпионата мира падает год от года, и исключение России стало еще одним шагом к этому. Для любой топовой сборной было важно обыграть наших, а уж противостояние Россия — Канада всегда было главным на любом турнире, вне зависимости от составов команд.

Возможно, влияет на решение многих игроков и сдвиг сроков турнира. Хоккеисты из команд, не попавших в плей-офф, должны на протяжении месяца тренироваться в преддверии чемпионата мира. А потом еще играть до конца мая. Мало кто готов жертвовать собой ради турнира с непонятным статусом.

Лукас Рэймонд. Фото Global Look Press

Так за кем в итоге следить?

Однозначно главная звезда турнира — нападающий сборной Финляндии Микко Рантанен, выступающий за «Колорадо». В этом сезоне Рантанен вошел в число 11 игроков НХЛ, преодолевших отметку в 100 набранных очков за регулярный чемпионат — Микко забросил 55 шайб и сделал 50 результативных передач. В плей-офф «Колорадо» неожиданно уступил «Сиэтлу», но для сборной Финляндии это стало большой удачей.

Мощные сезоны провели главные звезды сборных США и Канады — Алекс Так и Тайлер Тоффоли соответственно. Но в этих командах куда интереснее будет посмотреть за молодыми талантами. Например, за американским нападающим Шоном Фарреллом, который восхищал всех в студенческом хоккее и уже успел отметиться голом в НХЛ за «Монреаль». Или будущим вторым номером драфта НХЛ-2023 Адамом Фантилли: канадец считается одним из главных талантов поколения.

Неплохой состав собрали чехи: тут и основной вратарь «Аризоны» Веймелка, и центрфорвард «Рейнджерс» Хытил, и целая россыпь бывших звезд КХЛ — Червенка, Соботка, Седлак, Грубец, Йордан. А вот от швейцарского ростера ждали большего — нет ни Йоси, ни Фиалы. Интересно, приедет ли на ЧМ кто-то из бригады «Нью-Джерси» (Хишир, Мейер, Зигенталер, Шмид), завершившего свое выступление в плей-офф НХЛ.

Кто фаворит?

Если верить букмекерам, то наибольшие шансы на золотые медали — у Канады и Финляндии. Именно эти сборные и встретились в финале в прошлом году. Правда, тогда состав «кленовых листьев» выглядел солиднее, особенно в обороне — парней уровня Шабо, Сиверсона, Уайтклауда в нынешнем ростере нет. А вот финны действительно могут считаться фаворитом: на месте и прожженные ветераны вроде Анттилы и Охтамаа, и свежая кровь в лице Какко и Мереля.

Вряд ли стоит сбрасывать со счетов шведов и чехов, да и к успехам Швейцарии все уже давно привыкли. Среди топовых сборных пока наибольшие сомнения в своем успехе вызывают американцы, но на последних турнирах они стабильно боролись за медали.

Хоккеисты сборной Канады. Фото Global Look Press

От кого ждать сюрприза?

Главный претендент на то, чтобы всех удивить — сборная Германии. За шесть последних чемпионатов мира немцы лишь раз не вышли из группы, но есть ощущение, что сейчас они способны на большее. Главная звезда команды на турнире — защитник «Детройта» Мориц Зайдер. Хватает как опытных бойцов вроде Кахуна и Небельса, так и молодых звезд: Петерка, например, в этом сезоне закрепился в составе «Баффало».

Вряд ли будут простыми соперниками для всех норвежцы и датчане, неплохой состав везет сборная Латвии. А вот сборная Казахстана из-за отказа от игроков с двойным гражданством лишилась почти всех звезд: Дитц, Блэкер, Маклюков, Акользин, Сведберг, Петухов, Волк — с этими хоккеистами вполне можно было бороться за выход из группы. Сейчас же остается надеяться на сохранение места в элитном дивизионе.

Кого везут канадцы?

Состав «кленовых листьев» вызывает скепсис практически перед каждым чемпионатом мира. Например, два года назад главной звездой команды был Эндрю Манджапане, но это не помешало крепким середнякам стать чемпионами. Почему они должны провалиться на этот раз?

Из молодых игроков, помимо Фантилли, можно выделить удачно дебютировавшего в НХЛ вратаря «Баффало» Леви, его одноклубника Куинна и Джо Велено из «Детройта». При этом в составе достаточно опытных бойцов — чего стоит ветеран Милан Лучич. Тоффоли, Лоутон, Крауз, Майерс, Гласс — канадцы собрали солидную команду по габаритам и физически вряд ли кому-то уступят.

Милан Лучич. Фото Global Look Press

Американцы опять везут студентов?

По факту — да. Восемь игроков представляют команды колледжей в нынешнем сезоне. Кто-то уже завершил обучение, подписал контракт с клубом НХЛ и даже дебютировал в главной лиге, а некоторым это еще только предстоит. Самые молодые игроки сборной США — защитник Лэйн Хатсон (проспект «Монреаля») и форвард Каттер Готье (проспект «Филадельфии»), которым по 19 лет. Эти хоккеисты провели всего один год в NCAA и наверняка останутся как минимум еще на сезон, прежде чем попробовать свои силы в НХЛ.

Главным ветераном американцев будет 35-летний центрфорвард Ник Бонино. Игрок «Питтсбурга» дважды выступал на чемпионатах мира и оба раза уезжал с бронзой. Также за зрелость в сборной США будут отвечать основной вратарь Кэйси Десмит, Алекс Так и Конор Гарланд.

Сэмми Уокер и Кэйси Десмит. Фото Global Look Press

Сколько бесполезных матчей будет на турнире?

Вы тоже трепещете в ожидании матчей Австрия — Венгрия или Словения — Норвегия? На чемпионате мира и так было полно проходных матчей, а после отстранения России их стало еще больше. Конечно, в играх Чехия — Словакия или Швеция — Финляндия будет рубилово, но на групповом этапе очень мало громких афиш. И от этого статус турнира точно не выигрывает.