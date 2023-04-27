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27 апреля, 23:45

Украина устроила голландцам хоккейный кошмар. Теперь ее судьбу решит финальная битва с Японией

Отдел хоккея «СЭ»
Украина — Нидерланды — 14:2.
Фото Reuters
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Нидерланды пропустили 14 шайб за одну игру.

Результаты 4-го тура:
Украина — Нидерланды — 14:2
Китай — Сербия — 5:0
Эстония — Япония — 1:3

Положение в таблице:
1. Япония (12 очков)
2. Украина (10)
3. Китай (5)
4. Эстония (5)
5. Нидерланды (3)
6. Сербия (1)

В Эстонии близка развязка чемпионата мира по хоккею в первом дивизионе группы B, победитель которого получит повышение в группу А и шанс побороться в следующем году за выход в элиту. И сегодня стало окончательно понятно ­­- чемпион определится в последней игре между Японией и Украиной, которая сегодня во многом сенсационно уничтожила голландцев с ужасным счетом 14:2.

С азиатской сборной все предельно ясно. Команда бывшего помощника Билла Питерса Перри Перна даже без нижегородца Ю Сато в составе изначально была главным фаворитом турнира. Поэтому ее лидерство в таблице и четыре победы из четырех возможных не должны удивлять.

А вот в украинцев, которые приехали в Таллин вопреки обстоятельствам, практически никто не верил. Особенно после стартового поражения в овертайме от Китая, собранного на базе «Куньлуня». Казалось, что именно хоккеисты из Поднебесной, большинство из которых выступает в КХЛ, будут еще одними претендентами на повышение в классе. Однако вслед за стартовой победой они сразу же влетели Японии, а затем неожиданно оказались разгромлены Нидерландами с разницей в пять шайб.

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Украинцы же, напротив, быстренько отряхнулись от стартового фиаско и последовательно убрали со своего пути Сербию, Эстонию и Голландию. И мало кто мог подумать, что после уверенной победы над китайцами нидерландцы рассыпятся во встрече с жовто-блакитными.

Третья победа подряд позволила команде Вадима Шахрайчука сохранить не только вторую строчку в таблице, но и шансы на чемпионство. Прямо сейчас Украину и Японию разделяет два очка. И для того чтобы низложить самураев, ей не обязательно набирать три очка — достаточно обыграть их в овертайме и получить два балла, которые позволят обойти соперника по результату личной встречи.

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Украины по хоккею
Сборная Японии по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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