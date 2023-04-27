Украина устроила голландцам хоккейный кошмар. Теперь ее судьбу решит финальная битва с Японией

Нидерланды пропустили 14 шайб за одну игру.

Результаты 4-го тура:

Украина — Нидерланды — 14:2

Китай — Сербия — 5:0

Эстония — Япония — 1:3



Положение в таблице:

1. Япония (12 очков)

2. Украина (10)

3. Китай (5)

4. Эстония (5)

5. Нидерланды (3)

6. Сербия (1)

В Эстонии близка развязка чемпионата мира по хоккею в первом дивизионе группы B, победитель которого получит повышение в группу А и шанс побороться в следующем году за выход в элиту. И сегодня стало окончательно понятно ­­- чемпион определится в последней игре между Японией и Украиной, которая сегодня во многом сенсационно уничтожила голландцев с ужасным счетом 14:2.

С азиатской сборной все предельно ясно. Команда бывшего помощника Билла Питерса Перри Перна даже без нижегородца Ю Сато в составе изначально была главным фаворитом турнира. Поэтому ее лидерство в таблице и четыре победы из четырех возможных не должны удивлять.

А вот в украинцев, которые приехали в Таллин вопреки обстоятельствам, практически никто не верил. Особенно после стартового поражения в овертайме от Китая, собранного на базе «Куньлуня». Казалось, что именно хоккеисты из Поднебесной, большинство из которых выступает в КХЛ, будут еще одними претендентами на повышение в классе. Однако вслед за стартовой победой они сразу же влетели Японии, а затем неожиданно оказались разгромлены Нидерландами с разницей в пять шайб.

Украинцы же, напротив, быстренько отряхнулись от стартового фиаско и последовательно убрали со своего пути Сербию, Эстонию и Голландию. И мало кто мог подумать, что после уверенной победы над китайцами нидерландцы рассыпятся во встрече с жовто-блакитными.

Третья победа подряд позволила команде Вадима Шахрайчука сохранить не только вторую строчку в таблице, но и шансы на чемпионство. Прямо сейчас Украину и Японию разделяет два очка. И для того чтобы низложить самураев, ей не обязательно набирать три очка — достаточно обыграть их в овертайме и получить два балла, которые позволят обойти соперника по результату личной встречи.