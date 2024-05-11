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ИИХФ отменила 27 чемпионств сборных СССР и России. Уже первый день ЧМ отметился скандалом

ИИХФ не указала Россию среди трех самых титулованных сборных в истории ЧМ
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
Хоккеисты сборной России празднуют победу на ЧМ-2014 в Минске.
Фото Global Look Press
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Россию не указали в числе самых титулованных команд во время телетрансляции.

Чемпионат мира по хоккею только начался, а ИИХФ уже расписались в своем особом отношении к России. Во время матча между сборными Швеции и США в телетрансляции появилась графика о том, что шведы — третья сборная по количеству золотых медалей чемпионатов мира (11): чаще них ЧМ выигрывали лишь Чехия (12 трофеев) и Канада (28).

 
Болельщики сборной России по&nbsp;хоккею. На чемпионате мира в Чехии запретили российские флаги. Разрешат ли украинские?

При этом те, кто составлял графику, как-то подзабыли о сборной России, на счету которой 27 побед. Можно подумать, что в ИИХФ считают только титулы именно сборной России, а не СССР — тогда их пять. Однако на сайте международной федерации указано, что на счету российской команды те самые 27 золотых медалей.

Такая избирательная память. Да и 22 победы СССР тоже не могли пропасть — на втором месте после канадцев в любом случае должна быть какая-то наша сборная. Поверить, что произошедшее случайность, слишком сложно — в хоккее не так много стран, чтобы можно было упустить одну из немногих, у кого есть достижения.

Чемпионат мира уже третий год подряд проводится без сборных России и Белоруссии. В то же время зимой президент ИИХФ Люк Тардиф в интервью «СЭ» сказал следующее:

«Желаю, чтобы в 2024 году вся хоккейная семья вновь оказалась в полном сборе. Речь в том числе и о возвращении ФХР к нашим соревнованиям», — заявил Тардиф.

К сожалению, пока действия международной федерации хоккея говорят об обратном. И даже в обычные титры во время трансляции Россию ИИХФ не допустила.

 

 

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Чемпионат мира по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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