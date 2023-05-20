Омерзительный поступок канадца на ЧМ: наступил швейцарцу лезвием на ногу!

Европейцы сенсационно обыграли фаворитов.

Чемпионат мира

Группа B

Канада — Швейцария — 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Голы: Тоффоли — 1 (бол., Лотон, Куинн), 29:58 — 1:0. Хишир — 1 (Фора, Фиала), 33:24 — 1:1. Симион — 2 (Марти, Хаас), 37:00 — 1:2. Амбюль — 1 (Нидеррайтер, Корви), 52:08 — 1:3. Карконе — 2 (Хант, Нейберс), 56:22 — 2:3.

Вратари: Монтембо (58:08) — Дженони.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 29 (6+15+8) — 26 (16+6+4).

Судьи: Бьерк, Франнсен.

Если вы следите за молодежным и юниорским хоккеем, то наверняка должны помнить, какая шумиха стояла восемь лет назад вокруг канадца Джо Велено, которого когда-то ошибочно считали одним из главных талантов поколения. В 2015-м распиаренный франкофон первым в истории юниорской лиги Квебека получил «исключительный статус», позволяющий играть в системе CHL уже в возрасте 15 лет, и котировался на уровне топ-3 в ранних рейтингах драфта-2018 — того самого, на котором выбрали Расмуса Далина, Андрея Свечникова и Куинна Хьюза.

Однако уже после его первого сезона в QMJHL за «Сент-Джон» стало понятно, что уроженец Монреаля — не будущий франчайз вроде Коннора Макдэвида, а в лучшем случае довольно серый центр для третьего звена, который не доминирует даже на уровне юниоров. Как результат, на драфте слишком растиражированный парень с «эксепшиналом» чуть было не пролетел мимо первого раунда — взять универсального нападающего вторым пиком не побоялся лишь под 30-м номером «Детройт». Правда, тогдашний босс «Ред Уингз» Кен Холланд не знал, какую головную боль устраивает себя выбором парня, чьи акции в драфтовый год свалились далеко не просто так.

Сборная Канады сенсационно програла Швейцарии на ЧМ-2023. Фото AFP

Теперь 23-летний Велено — стопроцентный баст, который до сих пор играет на контракте новичка, радуется 20 очкам за сезон и приглашению на чемпионат мира в составе 256-й сборной Канады. И если в первых четырех встречах на текущем мировом первенстве он отметился 5 (2+3) результативными баллами, то сегодня в матче со Швейцарией запомнился абсолютно омерзительным и подлым поступком.

Во время борьбы у борта в середине второго периода 90-й номер канадцев намеренно наступил лезвием на ногу в районе лодыжки Нино Нидеррайтеру. Только на этом он не успокоился и через несколько секунд принялся пихать капитана швейцарцев на пятачке. А когда Велено заслуженно получил сдачи от разозлившегося оппонента, то картинно упал и выплакал у арбитров для европейца удаление, благодаря которому «кленовые» открыли счет. На то, что лидер сборной Швейцарии в этой же смене чуть не получил серьезную травму, шведу Тобиасу Бьерку и датчанину Мадсу Франдсену оказалось наплевать.

«Я пытался уйти от контакта в последний момент. Но он явно пытался сломать мне лодыжку. Очень надеюсь, что ИИХФ не оставит такой поступок без внимания. Таким вещам не место на льду. Это спорт, в котором ты бьешься, но ты должен вести себя как джентльмен. Мы не имеем права заходить так далеко. Никогда не хочется получать удаление, которой стоит твоей команде пропущенной шайбы. Но я чувствую, что этот эпизод сплотил нас, и мы отреагировали на него правильно. Мне интересно, имела ли к нашей победе отношения карма? Я не из тех, кого легко разозлить. Но трудно оставаться спокойным в такой ситуации», — предельно откровенно комментировал грязь канадца Нидеррайтер после финальной сирены.

Но если сегодня и имела место карма, то она решила врубить для Канады режим коллективной ответственности. И как же здорово, что Швейцарию поступок судей не убил, а действительно разозлил и сплотил вокруг своего лидера. Еще во втором периоде команда из страны часов, сыра, банков и шоколада ответила голами Нико Хишира и Дарио Симона, а в третьем — переиграла соперника за счет гола неувядающего Андреаса Амбюля и нанесла ему первое поражение в группе.

А ведь для 39-летней легенды «Давоса» этот чемпионат мира стал уже 18-м в карьере! Можете представить, что железный швейцарец уже играл на первенстве мира, когда Хиширу было всего 5 лет? Пока некоторые звезды отлынивают от непонятного многим ежегодного турнира, двужильный ветеран даже после 60 матчей за клуб с огромным желанием едет играть за сборную белого креста. У Амбюля уже есть серебро ЧМ. Почему бы этой весной не завоевать долгожданное золото? С такими соперниками и таким симпатичным составом парням Патрика Фишера оно точно по силам.