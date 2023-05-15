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Чемпионат мира

15 мая, 23:30

День сенсаций на чемпионате мира: словаки отобрали очки у канадцев, латвийцы обыграли чехов!

Отдел хоккея «СЭ»
Стычка игроков сборной Словакии и Канады во время матча.
Фото AFP
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Невероятные матчи на турнире.

Чемпионат мира. Группа B
Чехия — Латвия — 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1)
Голы: Немечек — 1 (Беранек, Чернох), 8:25 — 1:0. Рих. Букартс — 1 (Цибульскис, Джериньш), 22:16 — 1:1. Дзиеркалс — 1 (Фрейбергс, Балцерс), 23:18 — 1:2. Кубалик — 3 (Червенка, Дворак), 29:21 — 2:2. Цибульскис — 1 (Андерсонс, Смирнов), 45:22 — 2:3. Кемпни — 1 (Червенка, Кубалик), 56:58 — 3:3. Батня — 1 (Якс), 64:16 — 3:4.
Вратари: Грубец — Силов.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 25 (4+10+7+4) — 35 (13+10+8+4).
Судьи: Хейккинен, Хюрлиман.
15 мая. Рига. «Арена Рига». 7780 зрителей

Сборная Латвии проиграла оба матча на старте чемпионата мира, забросив всего одну шайбу. Так что перед матчем с чехами особых надежд на успех не было. Тем более после того, как защитник Немечек открыл счет в первом периоде.

Но на вторую двадцатиминутку вышла совершенно другая Латвия. Команда Харийса Витолиньша сначала сравняла счет после гола бывшего нападающего «Адмирала» Рихардса Букартса, а затем Дзиеркалс вывел свою команду вперед.

Доминик Кубалик еще во втором периоде сравнял счет, но латвийцы снова вышли вперед благодаря голу защитника Цибульскиса.

Чехи избежали поражения в основное время, забив за три минуты до конца третьего периода, но в овертайме латвийцы все-таки забрали свое. Отличился нападающий Оскарс Батня, который за 129 игр в КХЛ в составе рижского «Динамо» забил лишь четыре гола. Но какой же важной оказалась его сегодняшняя шайба! Дальнейший календарь Латвии намного проще — Норвегия, Словения, Казахстан и только в последнем матче — Швейцария. Так что шансы на выход из группы у парней Витолиньша неплохие.

Канада чуть не проиграла Словакии!

Группа В
Словакия — Канада — 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Нейберс — 1 (Макбэйн), 7:46 — 0:1. Цегларик — 1 (бол., Гривик, Гудачек), 16:08 — 1:1.
Победный буллит: Куинн.
Вратари: Главай — Монтембо.
Штраф: 41 — 18.
Броски: 24 (5+8+10+1) — 43 (13+18+9+3).
Судьи: Хрибик, Шрадер.
15 мая. Рига. «Арена Рига».

Канадцы уверенно начали чемпионат мира, обыграв поочередно Латвию (6:0) и Словению (5:2). Во второй игре «Кленовые листья» выглядели послабее, а сегодня вообще потеряли очки. Начиналось все для Канады неплохо — Макбэйн отобрал шайбу на чужой синей линии, а нападающий «Сент-Луиса» Нейборс использовал свой момент.

Гол словаков вышел куда более эффектным: после передач Гудачека и Гривика шайбу забросил еще один бывший представитель КХЛ Петер Цегларик. Бывший нападающий «Авангарда» в первых двух матчах чемпионата мира отметился двумя результативными передачами, а в игре с канадцами открыл счет голам на турнире.

Во втором и третьем периодах команды забить не смогли, хотя моменты были. Например, Марек Гривик вполне мог принести словакам полноценную победу.

Серия буллитов затянулась до 16 бросков, пока решающий бросок не нанес форвард «Баффало» Куинн. Словаки все-таки набрали одно очко, но в этой игре они вполне заслуживали большего.

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Чемпионат мира по хоккею
Сборная Канады по хоккею
Сборная Латвии по хоккею
Сборная Словакии по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
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