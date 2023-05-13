Казахстан остался почти без всех звезд, но начал ЧМ с победы. Показал характер и вырвал матч у Норвегии

Все решилось в серии буллитов — 4:3 Б.

Чемпионат мира-2023 по хоккею. Группа B

Норвегия — Казахстан — 3:4 Б (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Хага — 1 (бол., Норстебе, Треттенес), 7:48 — 1:0. Бьоргвик Хольм — 1 (Треттенес, Мартинсен), 9:06 — 2:0. Мухаметов — 1 (Муратов, Бекетаев), 15:29 — 2:1. Хага — 2 (бол., Гранат, Норстебе), 21:44 — 3:1. Орехов — 1 (бол., Савицкий, Муратов), 35:11 — 3:2. Михайлис — 1 (бол., Рымарев, Старченко), 51:27 — 3:3.

Победный буллит: Старченко.

Вратари: Хаукеланн — Шутов.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 34 (12+10+8+4) — 17 (4+4+9+0).

Судьи: Фернандес, Хюрлиман.

13 мая. Рига. «Арена Рига».

Сборную Казахстана поджидали серьезные перестановки перед чемпионатом мира. Коснувшиеся не только состава, но и тренерского штаба. Охота на натурализованных хоккеистов с незаконно полученным гражданством закончилась тем, что многие игроки, представляющие ранее страну на крупных турнирах, выпали из заявки сборной. На ЧМ-2023 казахстанцы не привезли ни одного «легионера». Даррен Диц, Кертис Волк, Джесси Блэкер, Виктор Сведберг, Алексей Маклюков, Павел Акользин, Егор Петухов и другие игроки не помогут на ближайшем турнире. Спасибо за это инициативной группе болельщиков, которая обратилась с открытым письмом к президенту страны.

«Импортозамещение» коснулось тренерского штаба. Сборную неожиданно возглавил Галым Мамбеталиев. Вы можете помнить этого тренера по Матчу Звезд-2018, когда он заменил наставника «Салавата Юлаева» Эрика Вестерлунда, хотя не отработал в КХЛ даже месяца. Лига удовлетворила просьбу руководства «Барыса» и назначила на МЗ в Астане местного тренера. Счастливый билет Мамбеталиев вытянул перед чемпионатом мира. У Андрея Скабелки, совмещающего посты в клубе и сборной, возникли проблемы с получением визы. Казахстанской Федерации пришлось экстренно подыскать нового главного тренера. Выбрали Мамбеталиева, который в сезоне-2022/23 выиграл чемпионат Казахстана с «Номадом».

Внутренние проблемы не добавляли позитивных ожиданий перед чемпионатом мира. Без «иностранцев» уровень сборной снизился. Местный конвейер талантов пока не способен поставить достаточное количество хоккеистов, чей уровень соответствовал бы элитному дивизиону ЧМ. Казахстан относили к сборным, которые бьются за выживание. Не более того. Однако турнир начался для команды Мамбеталиева с неожиданной победы.

Норвежцы решают задачи, схожие с Казахстаном. Рассчитывать на выход из группы, в которой четверку лидеров предположительно разделят Швейцария, Канада, Чехия и Словакия, слишком наивно. На чемпионат мира Норвегия привезла сбалансированный состав. Большинство игроков представляют европейские лиги разного уровня. От местного чемпионата до финского и шведского. Из АХЛ подъехал проспект «Коламбуса» Уле Юлиан Бьоргвик Холм. Первый матч с Казахстаном начался оптимистично для норвежцев. Вратарь соперника Андрей Шутов вступил в игру без раскачки и к десятой минуте пропустил две шайбы. Микаэль Хага отличился в большинстве, а Оле Холм забил в равных составах.

Все бы ничего, но казахстанцы успели отыграть одну шайбу еще в первом отрезке. Постарался форвард «Номада» Максим Мухаметов. Без иностранцев лидерские роли приняли местные игроки. К 24 годам Мухаметов никогда не играл в КХЛ. Зато в плей-офф стал вторым бомбардиром чемпионата Казахстана, заслуженно получил путевку на ЧМ и забросил первую шайбу сборной в Латвии. Команда Мамбеталиева практически всю игру провела в статусе догоняющих. С первого же матча на турнире все поняли, что с характером у этой сборной полный порядок. Очистившийся от «иностранцев» Казахстан отыграл две шайбы и перевел матч в овертайм.

Спасительный гол в третьем периоде забросил Никита Михайлис, которого не первое межсезонье обхаживают топ-клубы КХЛ. Хотя по первым 40 минутам форварда «Барыса» смело можно было назвать главным неудачником своей сборной. После хлестких бросков Михайлиса норвежского вратаря Хенрика Хаукеланна дважды спасла штанга. На 52-й минуте фортуна вернула должок Никите. Шайба попала в ворота после двух рикошетов.

Героем буллитной серии стал другой лидер Казахстана, который не нуждается в особом представлении. Роман Старченко сыграл так, как и полагается опытному хоккеисту в обновленной сборной. Экс-нападающий «Спартака» реализовал обе попытки, а вратарь Шутов, отразивший 31 бросок с игры, справился еще и с пятью буллитами из шести. Казахстан начал ЧМ с важной победы над прямым конкурентом и создал задел на будущее, чтобы остаться в элите.