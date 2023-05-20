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20 мая, 23:30

Команда друга Знарка разнесла Казахстан. Отстранение России подарило Латвии шанс на плей-офф

Отдел хоккея «СЭ»
Латвия победила Казахстан в матче ЧМ-2023 — 7:0.
Фото Reuters
Фото Скриншот из трансляции
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Латыши победили 7:0 и впервые с 2018 года могут попасть в плей-офф ЧМ.

Чемпионат мира
Группа B
Казахстан — Латвия — 0:7 (0:2, 0:3, 0:2)
Голы: Рих. Букартс — 4 (бол., Дзиеркалс, Якс), 15:39 — 0:1. Батня — 2 (Зиле), 17:19 — 0:2. Дзиеркалс — 2 (Батня, Роб. Букартс), 21:13 — 0:3. Аболс — 3 (Даугавиньш, Балцерс), 29:05 — 0:4. Индрашис — 1 (Рих. Букартс, Фрейбергс), 39:54 — 0:5. Даугавиньш — 2 (Балцерс, Аболс), 49:50 — 0:6. Аболс — 4 (бол., Балцерс, Даугавиньш), 51:40 — 0:7.
Вратари: Шутов (Бояркин, 40:00) — Силов.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 16 (6+6+4) — 34 (9+11+14).
Судьи: Макфарлейн, Хюрлиман.
20 мая. Рига. «Арена Рига».

Уже на следующий день после сенсационной победы над словаками сборную Казахстана поджидали пусть и не самые мастеровитые, но сверхмотивированные и крепкие хозяева турнира латыши. Нетрудно догадаться, что после вчерашнего результата окрыленные соседи рассчитывали закрепить успех и зацепиться за попадания в первую четверку группы B. Однако сегодня их ждало тотальное разочарование.

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Казахстан вдрызг провалил концовку первого периода, словив в раздевалку сразу две пропущенных. К шайбам Рихарда Букартса и Оскарса Батни больших вопросов к арбитрам быть не может. А вот в моменте с голом Мартиньша Дзиеркалса все очень неоднозначно и запутано. На 22-й минуте нападающий прибалтов улетел к воротам «бирюзовых» и буквально протаранил голкипера Андрея Шутова, забив один из самых странных голов этого ЧМ в сдвинутые ворота.

Скриншот из трансляции

Определить, когда доподлинно шайба пересекла ленточку, в динамике было достаточно сложно. Однако на стоп-кадре видно, как она находится между коньков 17-го номера в тот момент, когда рамка уже вылетала из пазов. Не помог отстоять свою правоту тренерскому штабу сборной Казахстана даже взятый челлендж, после которого арбитры наградили его двумя минутами штрафа за задержку времени.

Поэтому понять возмущения армии казахстанских болельщиков, которые сейчас проклинают швейцарца Штефана Херлимана и американца Шона Макфарлейна, можно. Кажется, именно после третьей пропущенной, обескуражившей на старте второго периода, команда Галыма Мамбеталиева окончательно утратила огонь в глазах и в оставшееся время увидела в своих воротах еще сразу четыре шайбы. И хоть как-то огрызнуться после тяжелейшего матча со словаками она оказалась не в состоянии. У подопечных же Харийса Витолиньша сегодня залетал каждый четвертый бросок, доходивший до створа соперника.

Казахстан после этого разгрома уже точно не попадет в плей-офф. Однако победой над словаками они практически стопроцентно решили свою главную задачу и остались в мировой элите. С нынешним составом и тренерским штабом даже 6-7 место в группе B сродни огромному успеху. Помешать сбыться почти решенному раскладу могут только две подряд победы сборной Словении, которую завтра ждет матч с обозленной Словакией. При этом под занавес группового этапа словенцам предстоит сыграть как раз с казахстанцами.

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А вот латыши в отсутствии сборной России имеют всю шансы на выход из группы и первый с 2018 года четвертьфинал, сыграв на одну игру больше и опережая все тех же словаков сразу на 6 очков. Однако если команде Крэйга Рэмзи предстоит сразиться с со словенцами и хлипкими норвежцами, то у подопечных лучшего друга Олега Знарка в заключительной игре группового этапа на пути встанет мощная сборная Швейцарии, остановившая сегодня канадцев. Поэтому этой парочке вполне возможно придется смотреть на дополнительные показатели.

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