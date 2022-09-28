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28 сентября, 08:00

«Слышал, что Россию хотят вернуть на международную арену». Неожиданный комментарий Фазеля

Бывший президент ИИХФ высказался о возможном возвращении России на международную арену
Микеле Антонов
Рене Фазель.
Фото IIHF
Александр Овечкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший президент ИИХФ Рене Фазель поделился мнением о возможном возвращении сборной России, а также высказался об игре Овечкина и делах КХЛ.

— Слышали ли вы о том, что в МОК ходят разговоры о возвращении российского хоккея на международную арену?

— Да, конечно, я слышал об этом. Но я не нахожусь внутри процесса. Пока что у меня нет информации о том, на какой стадии находятся эти разговоры.

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— Вообще это реально в ближайшие месяцы?

— Это было бы очень здорово! Знаете, мне бы очень хотелось поскорее увидеть сборную России в деле на международной арене. Решения принимаю не я. Но в скором времени, думаю, мы увидим, какая будет ситуация. Возможно, будут какие-то изменения. Очень переживаю за российских спортсменов и искренне надеюсь, что они смогут вновь участвовать во всех соревнованиях, как и прежде. И все вернется в норму.

— Что должно случиться, чтобы Россия полноправно вернулась в мировую хоккейную семью?

— Знаю, что в последние недели активно велось обсуждение этого вопроса между МОК, НОК различных стран, а также другими организациями. Но я не могу давать никаких комментариев по этому поводу, потому что больше не являюсь президентом IIHF. Конечно, я слежу за этим и получаю информацию, но не более.

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— Следите ли за россиянами в НХЛ?

— Да, я обожаю НХЛ. Думаю, для российских хоккеистов прошлый сезон получился очень и очень хорошим. Смотрю так много игр, как только возможно. Причем не только НХЛ, но и европейские чемпионаты. Я большой фанат!

— Скоро старт сезона в НХЛ. Овечкин продолжит гонку за рекордом Гретцки. Как считаете, ему это удастся?

— Уверен, что да! Овечкин — легенда! Конечно, все будет зависеть от того, в какой форме будет Александр. Вы знаете, что все зависит и от здоровья! Особенно в таком возрасте. Надеюсь, это случится. Побить рекорд Гретцки будет фантастическим достижением для Овечкина. У него есть все шансы. Ему стоит еще пару лет поиграть. И он точно это сделает!

Александр Овечкин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Овечкин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Видели ли вы, как Овечкин летом сыграл на большом стадионе в футбол за «Динамо»?

— Не видел эту игру, но я слышал! Овечкин относится к такому типу людей, которые могут все. Но я помню, когда был моложе, многие хоккеисты из национальной сборной тоже достаточно хорошо играли в футбол. Причем они совмещали это! Но это сейчас невозможно из-за большого количества матчей в сезоне. Однако есть исключения. Наверное, некоторые люди могут быть настолько талантливыми, чтобы пробовать это делать. Овечкин относится к этому типу людей!

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— Вы сказали, что смотрите многие европейские хоккейные первенства. Как насчет КХЛ?

— Да, тоже смотрю! Думаю, в этом месяце Роман Ротенберг станет лучшим тренером! Но в прошлую субботу СКА проиграл московскому «Динамо» в серии буллитов. Серия команды из Петербурга была очень классной! Мои поздравления Роману Борисовичу! Он отличный тренер. Мне нравится, как он работает. Кроме того, слежу и за успехами Игоря Ларионова в «Торпедо»! В этом году КХЛ — очень интересный чемпионат для меня.

— А как вы относитесь к работе Владислава Третьяка на посту главы ФХР?

— На протяжении многих лет он мой хороший друг. Прекрасный человек. Невероятный хоккеист! Я большой фанат Владислава Александровича. Не могу даже больше сказать. Очень рад, что этим летом его переизбрали президентом ФХР. Он герой хоккея! Хорошо справляется со своими обязанностями.

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— Когда вы виделись с ним в последний раз?

— Кажется, на открытии одного из сезонов КХЛ. Год точно не скажу. Но Третьяк в хорошей форме — очень хорошей. Хотел бы приехать в Москву. Надеюсь, скоро это будет возможно!

Александр Овечкин
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат мира по хоккею
Сборная России по хоккею
Владислав Третьяк
Рене Фазель
Роман Ротенберг
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