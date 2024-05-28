Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Чемпионат мира. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 16:30

«Это оскорбительно». Шведы и финны в бешенстве — через год Россия может стать первой в мировом хоккейном рейтинге!

Швеция и Финляндия негодуют, что России вышла на второе место в рейтинге ИИХФ
Отдел хоккея «СЭ»
Отсранение сборной России по хоккею не мешает ей находиться в лидерах рейтинга ИИХФ.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен
Новые повороты в истории с рейтингом ИИХФ.

Новость о том, что сборная России, несмотря на пропуск трех чемпионатов мира подряд, опередила Финляндию и вышла на второе место в рейтинге ИИХФ, вызвала множество обсуждений как в нашей стране, так и за рубежом.

За три последних года моей работы на посту вице-президента ИИХФ в 2018-2021 годах Россия выиграла одну бронзовую медаль. Я не знаю, что там происходит, но это выглядит настолько нелепо, что лучше вообще упразднить этот рейтинг, — отметил бывший руководитель федерации Калерво Куммола.

Сборная России. Бывший вице-президент ИИХФ назвал нелепым место сборной России в рейтинге

— Россия отстранена и не должна набирать рейтинговые очки, пока длится отстранение. По всем признакам это неправильно. Особенно оскорбительно для других стран, когда Россия выходит на второе место рейтинга, будучи отстраненной, — сказал бывший пресс-секретарь ИИХФ Шимон Шемберг.

— Соревнования без России проводятся уже несколько лет. Правильно ли, что они по-прежнему получают очки? Мы сейчас думаем, как с этим бороться в дальнейшем. Мы не хотели наказывать их понижением рейтинга или потерей очков, но теперь еще раз обсудим положение в свете того, насколько справедлива эта ситуация для других стран, — заявил член совета ИИХФ Хейкки Хиетанен.

Фото Reuters

Напомним, как же так вышло, что россияне, не выступая на ЧМ, не только не теряют в позициях в рейтинге, а поднимаются в нем.

1. Рейтинг формируется на основе результатов сборных за последние пять турниров — четыре чемпионата мира (в данном случае это 2021-2024 годы) и одну Олимпиаду (2022).

2. Чем более высокое место заняла команда, тем больше очков она получает. До 2023 года победитель ЧМ или ОИ зарабатывал 1200 очков, серебряный призер — 1160, бронзовый — 1120 (и так далее), с 2023-го цифры поменялись, теперь первой тройке дают 1600-1560-1520 баллов.

3. В зависимости от давности турнира применяется понижающий коэффициент. Для ЧМ этого года он равен единице (то есть очки не теряются), а для прошлого — 0,75 (то есть в текущем рейтинге учтены только 3/4 баллов от чемпионата мира-2023). Для ЧМ-2022 и Олимпиады в Пхенчхане коэффициент составляет 0,5, для ЧМ-2021 — 0,25.

Сборная России по&nbsp;хоккею поднялась в&nbsp;рейтинге ИИХФ. Россию выкинули с чемпионатов мира, а она поднялась в мировом рейтинге на вторую строчку. Как такое возможно?

4. Разберем на примере Канады. У текущего лидера рейтинга 4150 очков:

  • 1500 (4-е место на ЧМ-2024)

  • 1200 (1-е место на ЧМ-2023, 1600*0,75)

  • 580 (2-е место на ЧМ-2022, 1160*0,5)

  • 520 (6-е место на ОИ-2022, 1040*0,5)

  • 300 (1-е место на ЧМ-2021, 1200*0,25)

5. ИИХФ фактически заморозила наш рейтинг: Россия получает баллы, исходя из своего положения в предыдущем списке. Все три пропущенных ЧМ мы «начинали» на третьем месте и «зарабатывали» очки, будто бы и закончили турнир третьими (притом что другим сборным, взявшим реальную бронзу, дают столько же).

В прошлые пару лет россияне оставались после ЧМ на третьей позиции, которая, видимо, мало кого волновала. Сейчас же, во-первых, нас пропустили вперед финны (и их представители возмущаются больше всех), во-вторых, через год при текущем регламенте может произойти невероятный казус — Россия вообще претендует на первое место!

Все дело в том, что те самые канадцы потеряют все очки за победу на ЧМ-2021 (а мы тогда вылетели в четвертьфинале — пропадет меньше баллов), сильно снизится эффект от их победы на ЧМ-2023. В таблице ниже указано, сколько очков будет у россиян и канадцев после турнира в 2025 году, если наша сборная опять получит как «бронзовый призер». Североамериканцам, чтобы остаться на первом месте, нужно набрать минимум 1520 баллов — то есть попасть в медали. Четвертое место и ниже — и Россия окажется выше Канады. И станет первой, если ее не обгонит кто-то из других команд — а сейчас отрыв составляет больше 100 очков.

Очевидно, что ИИХФ попробует не допустить сценария с лидерством России — иначе будет выглядеть максимально глупо в глазах хоккейного мира. Скорее всего, в федерации придумают какую-то схему, при которой наша сборная получала бы «приемлемое» число очков, чтобы и не выпасть из топа, но и не претендовать на самые высокие места. Хотя нельзя исключать и вариант, что в международной федерации победят сторонники радикальных мер — представителям Швеции и Финляндии совсем не нравится текущая ситуация.

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная России по хоккею
11
13
Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Евро-2024 по футболу начнется в Германии 14 июня
Тренер «ПСЖ» Энрике общался с голкипером «Краснодара» Сафоновым по видеосвязи
Сальдо рассказал об обнаружении в Крынках подвалов с телами боевиков ВСУ
Клопп в «Ливерпуле» кричал имя преемника, Хави некрасиво выставили из «Барсы», «Баварии» отказали почти все. Что происходит со сменой тренеров в топ-клубах Европы
Захарова прокомментировала смех первых леди ФРГ и Франции у мемориала в Берлине
Мирошник не исключил, что ВСУ нанесли повторный удар по спасателям в Луганске
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Канада: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Россию выкинули с чемпионатов мира, а она поднялась в мировом рейтинге на вторую строчку. Как такое возможно?