Новые повороты в истории с рейтингом ИИХФ.

Новость о том, что сборная России, несмотря на пропуск трех чемпионатов мира подряд, опередила Финляндию и вышла на второе место в рейтинге ИИХФ, вызвала множество обсуждений как в нашей стране, так и за рубежом.

— За три последних года моей работы на посту вице-президента ИИХФ в 2018-2021 годах Россия выиграла одну бронзовую медаль. Я не знаю, что там происходит, но это выглядит настолько нелепо, что лучше вообще упразднить этот рейтинг, — отметил бывший руководитель федерации Калерво Куммола.

— Россия отстранена и не должна набирать рейтинговые очки, пока длится отстранение. По всем признакам это неправильно. Особенно оскорбительно для других стран, когда Россия выходит на второе место рейтинга, будучи отстраненной, — сказал бывший пресс-секретарь ИИХФ Шимон Шемберг.

— Соревнования без России проводятся уже несколько лет. Правильно ли, что они по-прежнему получают очки? Мы сейчас думаем, как с этим бороться в дальнейшем. Мы не хотели наказывать их понижением рейтинга или потерей очков, но теперь еще раз обсудим положение в свете того, насколько справедлива эта ситуация для других стран, — заявил член совета ИИХФ Хейкки Хиетанен.

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Напомним, как же так вышло, что россияне, не выступая на ЧМ, не только не теряют в позициях в рейтинге, а поднимаются в нем.

1. Рейтинг формируется на основе результатов сборных за последние пять турниров — четыре чемпионата мира (в данном случае это 2021-2024 годы) и одну Олимпиаду (2022).

2. Чем более высокое место заняла команда, тем больше очков она получает. До 2023 года победитель ЧМ или ОИ зарабатывал 1200 очков, серебряный призер — 1160, бронзовый — 1120 (и так далее), с 2023-го цифры поменялись, теперь первой тройке дают 1600-1560-1520 баллов.

3. В зависимости от давности турнира применяется понижающий коэффициент. Для ЧМ этого года он равен единице (то есть очки не теряются), а для прошлого — 0,75 (то есть в текущем рейтинге учтены только 3/4 баллов от чемпионата мира-2023). Для ЧМ-2022 и Олимпиады в Пхенчхане коэффициент составляет 0,5, для ЧМ-2021 — 0,25.

4. Разберем на примере Канады. У текущего лидера рейтинга 4150 очков:

1500 (4-е место на ЧМ-2024)

1200 (1-е место на ЧМ-2023, 1600*0,75)

580 (2-е место на ЧМ-2022, 1160*0,5)

520 (6-е место на ОИ-2022, 1040*0,5)

300 (1-е место на ЧМ-2021, 1200*0,25)

5. ИИХФ фактически заморозила наш рейтинг: Россия получает баллы, исходя из своего положения в предыдущем списке. Все три пропущенных ЧМ мы «начинали» на третьем месте и «зарабатывали» очки, будто бы и закончили турнир третьими (притом что другим сборным, взявшим реальную бронзу, дают столько же).

В прошлые пару лет россияне оставались после ЧМ на третьей позиции, которая, видимо, мало кого волновала. Сейчас же, во-первых, нас пропустили вперед финны (и их представители возмущаются больше всех), во-вторых, через год при текущем регламенте может произойти невероятный казус — Россия вообще претендует на первое место!

Все дело в том, что те самые канадцы потеряют все очки за победу на ЧМ-2021 (а мы тогда вылетели в четвертьфинале — пропадет меньше баллов), сильно снизится эффект от их победы на ЧМ-2023. В таблице ниже указано, сколько очков будет у россиян и канадцев после турнира в 2025 году, если наша сборная опять получит как «бронзовый призер». Североамериканцам, чтобы остаться на первом месте, нужно набрать минимум 1520 баллов — то есть попасть в медали. Четвертое место и ниже — и Россия окажется выше Канады. И станет первой, если ее не обгонит кто-то из других команд — а сейчас отрыв составляет больше 100 очков.

Очевидно, что ИИХФ попробует не допустить сценария с лидерством России — иначе будет выглядеть максимально глупо в глазах хоккейного мира. Скорее всего, в федерации придумают какую-то схему, при которой наша сборная получала бы «приемлемое» число очков, чтобы и не выпасть из топа, но и не претендовать на самые высокие места. Хотя нельзя исключать и вариант, что в международной федерации победят сторонники радикальных мер — представителям Швеции и Финляндии совсем не нравится текущая ситуация.