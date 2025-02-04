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Милан-2026

Сегодня, 14:05

«Мы будем оспаривать это решение в суде». ИИХФ не пустила Россию на ЧМ-2026

ИИХФ продлила отстранение сборной России от международных соревнований
Екатерина Зобова
Заместитель шефа отдела информации
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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А решение по Олимпиаде-2026 примет МОК.

ИИХФ не допустила сборную России до участия в чемпионате мира в 2026 году. На заседании исполкома организации, состоявшемся во вторник, 4 февраля, было принято решение продлить отстранение наших команд от международных турниров еще на один сезон. Основной аргумент — сложности при обеспечении безопасности участников соревнований.

При этом шансы выступить на Олимпиаде-2026 у сборной России по хоккею сохраняются. Данный вопрос будет рассматривать непосредственно МОК.

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Как проходил исполком ИИХФ

Официальную информацию по итогам заседания исполкома ИИХФ дала Федерация хоккея России. От нашей страны на совещании был специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре. По его словам, за три года положительные сдвиги в общении с иностранными коллегами уже есть, но этого недостаточно.

«Мы добились того, что нашу позицию наконец слышат партнеры. На последнем заседании я лично выступал три раза. До этого нам вообще не давали озвучивать свою позицию или даже присутствовать на заседании. Одним из аргументов ИИХФ не допускать нашу команду была безопасность участников. По нашему мнению, этот аргумент недостаточно сильный. В НХЛ выступают более 50 россиян. Российские пловцы, шахматисты, представители других видов спорта участвуют в международных соревнованиях — и никаких инцидентов на них не происходит», — приводит слова Буре официальный сайт ФХР.

Как отметил прославленный хоккеист, российская сторона предложила профинансировать дополнительную безопасность своей команды, но исполком международной федерации не пошел навстречу.

«ИИХФ в любом случае придется допускать нашу команду, так как без России уровень чемпионатов мира гораздо ниже. Мы будем оспаривать это решение в суде и в любом случае добьемся своего», — добавил Буре.

При этом в ФХР подчеркнули, что у федерации есть право оспорить решение ИИХФ после окончания ЧМ-2025. Кроме того, в международной федерации допускают возможность пересмотра решения в случае прекращения СВО.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По Олимпиаде решения нет

Надо отметить, что на заседании исполкома ИИХФ не обсуждался вопрос участия сборной России по хоккею на Олимпиаде-2026. Как заявил Буре, это решение будет принимать непосредственно МОК.

И, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, здесь со стороны государства ведется активная работа.

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«Что касается командных соревнований, мы, естественно, продолжаем и будем продолжать наши контакты с МОК, мы будем отстаивать интересы наших спортсменов и нашей олимпийской сборной, придется потратить, безусловно, еще дополнительные усилия и время для того, чтобы урегулировать эту проблему», — сказал Песков ТАСС.

На Олимпиаде-2024 в Париже россиянам разрешили участвовать лишь в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий. Игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

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