«Золотой гол» Ковальчука, Быков в воздухе, Овечкин с подарком. Главные фото величайшей победы российского хоккея

18 мая, 12:30
18 мая 2008 года сборная России обыграла сборную Канады (5:4 ОТ) в финале чемпионата мира по хоккею.
В решающем матче команда Вячеслава Быкова дважды по ходу игры уступала с разницей в две шайбы.
Илья Ковальчук в третьем периоде сравнял счет, а в овертайме принес победу сборной России — 5:4.
На родине хоккея наша команда вернула себе звание лучшей в мире.
Главный тренер национальной команды Вячеслав Быков взлетел на руках своих игроков.
Болельщики устроили народные гулянья в Москве и других городах страны.
На следующий день чемпионы мира отправились на родину в сопровождении почетного эскорта.
Проводить игроков собрались любители хоккея.
Чемпионы мира прилетели 20 мая во Внуково.
В аэропорту сборную России встречало около тысячи болельщиков.
Капитан команды Алексей Морозов вынес из самолета Кубок чемпионов мира
После возвращения на родину чемпионы мира отправились в Кремль на встречу с президентом страны Дмитрием Медведевым.