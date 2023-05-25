Кара хоккейных богов. Самая яркая команда ЧМ поплатилась за подозрительное миролюбие

Швейцария опять не выиграет чемпионат мира.

Чемпионат мира. 1/4 финала

Швейцария — Германия — 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Голы: Кастнер — 2 (Висманн, Й. Мюллер), 6:25 — 0:1. Зигенталер — 2 (Фиала, Кукан), 20:47 — 1:1. Петерка — 5 (Кахун, Гаванке), 37:51 — 1:2. Штурм — 6 (мен., Стаховяк, Й. Мюллер), 38:27 — 1:3.

Вратари: Майер (56:27 — 59:37) — Нидербергер.

Штраф: 8 — 29.

Броски: 30 (12+9+9) — 23 (10+9+4).

Судьи: Ансонс, Бьерк.

25 мая. Рига. «Арена Рига».

Швейцарцы с блеском провели предварительный раунд, заняв первое место в непростой группе В. Однако после шести побед подряд в заключительном матче этого этапа против сборной Латвии альпийская команда продемонстрировала подозрительное миролюбие. Хозяев устраивала ничья в основное время для того, чтобы попасть в плей-офф. И надо же такому случиться, что все закончилось именно так, как и было надо прибалтам. Они даже превзошли план и победили в овертайме. Швейцарцы, оставившие в запасе пять ведущих игроков и выпустившие на матч третьего вратаря, кажется, не сильно переживали.

Сомнения тем не менее появились, и в последующем поражении от сборной Германии можно узреть кару хоккейных богов. Однако, если отталкиваться от того, как сложился четвертьфинал, его исход выглядит абсолютно справедливым. Все началось с ошибки вратаря Роберта Майера. Он пропустил шайбу после несложного броска нападающего Максимилиана Кастнера. Шайба просочилась между щитками голкипера и заползла за ленточку.

Матчи географических соседей давно стали принципиальными. В последние годы находящаяся на подъеме и обладающая более классными игроками сборная Швейцарии неоднократно терпела болезненные поражения. Так произошло в олимпийском Пхенчхане-2018, когда немцы в квалификации плей-офф взяли верх в овертайме (2:1ОТ). Два года назад на чемпионате мира в Риге швейцарцы вели 2:0 в четвертьфинале и упустили победу (2:3Б), причем их оппонент сравнял счет на последней минуте третьего периода.

Сегодня винить за неудачу альпийская команда должна исключительно сама себя. Во втором периоде она четыре с лишним минуты играла в большинстве и ничего интересного не смогла придумать. Расплата оказалась быстрой. Сборная Германии забросила две шайбы в течение 36 секунд, включая одну в меньшинстве.

Очень красивым получился победный гол нападающего «Баффало» Джона-Джейсона Петерки — перед тем как нанести классный бросок, он на паузе изящно обыграл швейцарского ветерана Андреса Амбюля.

Взломать немецкую оборону, которая осталась без своей главной звезды, удаленного еще во втором периоде за толчок на борт защитника «Детройта» Морица Зайдера, альпийцам оказалось не под силу. Все старания энхаэловцев Нико Хишира, Кевина Фиалы, Дениса Мальгина и их партнеров заканчивались на вратаре Матиасе Нидербергере. Надежность, системность и подросший средний уровень игроков позволяет сборной Германии замахнуться на большее. Можно уже помечтать о выходе в финал. Американцы пока победили во всех восьми матчах на турнире, но в группе А одолели немцев с трудом (3:2), уступая в счете после второго периода. Полуфинал должен как минимум выйти таким же упорным.