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30 апреля, 23:30

Американцы отомстили шведам и выиграли ЮЧМ без России. А Канада взяла бронзу благодаря 16-летнему вундеркинду

Сергей Ревенко
Корреспондент
Игровой момент в матче ЮЧМ-2023 США — Швеция.
Фото Global Look Press
Игровой момент в матче ЮЧМ-2023 США — Швеция.
Фото Global Look Press
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Яркий заключительный день юниорского чемпионата мира.

Бронзу Канады спас 16-летний вундеркинд

ЮЧМ-2023. Матч за 3-е место
Словакия — Канада — 3:4 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 0:1)

Сборная Канады потратила так много эмоций во вчерашнем полуфинале против Швеции (2:7), что вышла на лед в игре за третье место со спущенными рукавами и без боевого настроя. Отсутствие голов в первом периоде даже не нужно никак объяснять: Канада лениво и прямолинейно атаковала, а словаки безрезультатно пытались хоть что-то создать у чужих ворот.

Разбудил всех 16-летний талант Маклин Селебрини. Этот канадский вундеркинд в третий раз кряду открыл счет на турнире, будто и сам устал безыдейно передвигать шайбу под свист европейских болельщиков.

И именно самый молодой игрок сборной спасет Канаду от позора. Но для начала — немного о Словакии.

Во-первых, забил местный звездный форвард Далибор Дворски. Игрок, который задействован почти в любой более-менее опасной атаке Словакии на этом турнире.

Далибор мощным броском реализовал большинство и сравнял счет. Однако долго радоваться у команды не получилось: совсем скоро Канаду вывел вперед виновник того удаления — Колби Барлоу. Парню всего 18 лет, однако внешне он скорее напоминает завершающего карьеру ветерана.

Во-вторых, Словакии повезло с травмами у соперника. Возможно, у Канады не возникло бы тех проблем, что последовали в третьем периоде, однако уровень вратарей в команде оказался не очень высок. В полуфинале получил повреждение основной голкипер Карсон Бьярнасон, поэтому в матче за бронзу пришлось выпустить юного 16-летнего Габриэля Дэйгла, который от шведов пропустил пять шайб.

Чудить парень не перестал. Второй и третий гол Словакии — полностью его ошибки, которые он будет прокручивать в голове еще долго. Габриэлю повезло, что полевые игроки вытащили матч к победе, иначе пришлось бы читать о себе много негатива в случае неудачи. Сначала не смог поймать шайбу ловушкой, затем неправильно закрыл ближний угол.

Но для канадцев все завершилось удачно: форвард студенческой команды университета Коннектикута Мэттью Вуд сравнял счет за минуту до конца третьего периода, а уже в овертайме решающую шайбу забросил Селебрини. Здорово, что молодой форвард наконец-то проявил свой талант и смекалку, потому что наблюдать его бесконечные броски в касание все уже устали. Он точно способен на большее.

И представляете, для юниорской сборной Канады это всего-то вторая медаль на чемпионатах мира за последние семь лет.

Игровой момент в матче ЮЧМ-2023 США — Швеция.
Фото Global Look Press

Волевая месть американцев

Финал
США — Швеция — 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)

Шведы ожидаемо начали финал неспешно и осторожно. Проще говоря, в их исполнении зрители наблюдали тот самый знакомый «взрослый хоккей», когда игроки стараются особо не рисковать и играют довольно прямолинейно.

Это шведское уныние американцы периодически разбавляли классными передачами и разворотами, но большую половину матча это шло на пользу только для пополнения хайлайтов.

Первую шайбу шведов забросил Эллиот Стальберг, который до матча с американцами (а это шесть игр на турнире) не набирал очки вообще.

А затем яркий защитник Аксель Сандин-Пелликка организовал и второй гол. В атакующих способностях этого парня никаких вопросов не возникает: он быстрый и техничный, оперативно принимает решения. Но вот в обороне играет не лучшим образом, хотя это его прямая обязанность. Но об этом чуть позже.

Сандин-Пелликка выдал классную передачу на пятак, где оперативно подставил клюшку Ноэль Норд.

Организовав себе комфортное преимущество в две шайбы, сборная Швеции сделала то, чего не стоит в молодежном хоккее, — начала играть на удержание. После второго гола стало понятно, что бежать вперед и рисковать «Тре Крунур» не собираются, поэтому свое давление заметно усилили американцы. И это сработало.

Сначала форвард Дэнни Нельсон уверенно подставил клюшку на пятаке и сократил отставание до 1:2, а затем слово взял самый молодой талант сборной США. 16-летний Коул Эйзерман сравнял счет в матче классным броском в дальний угол, но сделать для себя приятный подарок не получилось. Этот гол мог стал для него 10-м на турнире, благодаря чему Коул завершил бы ЮЧМ лучшим снайпером, однако позже автора шайбы изменили на Кори Терренса.

В овертайме американцы дали шведам фору: первую минуту команда играла в меньшинстве и не пропустила. Это заметно мотивировало ребят, потому что после выхода штрафника на лед сборная США стала летать.

И здесь возвращаемся к Сандин-Пелликке, который не очень хорош в обороне. Именно Аксель мог остановить летящего к воротам Райана Леонарда, но его так ловко и технично убрали на противоходе, что он был в состоянии только попытаться достать до соперника клюшкой. Не вышло.

Сборная США одержала невероятную волевую победу в финале против более опытной Швеции. И для звездно-полосатых это первая золотая медаль ЮЧМ с 2017 года. Плюс они отомстили за прошлогодний финал, который проиграли тем же шведам 4:6.

Хоккей
Сборная США по хоккею
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