Американцы сотворили мощнейший камбэк, но опять проиграли! Праздник словацких болельщиков в Остраве

У США — два поражения в трех матчах.

Чемпионат мира

Группа B

США — Словакия — 4:5 ОТ (0:2, 1:2, 3:0, 0:1)

Голы: Келемен — 1 (Сукель, Кудрна), 3:17 — 0:1. Гудачек — 3 (Татар), 11:26 — 0:2. Болди — 1 (Хьюз, Годро), 24:48 — 1:2. Немец — 1 (Фехервари, Поспишил), 27:03 — 1:3. Кох — 1 (Поспишил, Келемен), 28:47 — 1:4. Пинто — 1 (Фараби, Зеграс), 44:32 — 2:4. Ткачак — 2 (Пинто), 53:56 — 3:4. Хьюз — 2 (Сандерсон), 56:38 — 4:4. Келемен — 2 (Немец, Поспишил), 63:56 — 4:5.

Вратари: Неделькович (Огастин, 28:47) — Главай.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 43 (9+21+11+2) — 25 (11+7+4+3).

Судьи: Кэмпбелл, Пирс.

13 мая. Острава. Ostravar Arena.

Нельзя сказать, что американцы привезли на турнир невероятно слабую сборную. В атаке, например, есть и набирающие почти очко за игру в НХЛ Джонни Гудро, Брэди Ткачак, Мэтт Болди и Коул Коуфилд. Есть и сильно сдавший в этом сезоне Тревор Зеграс, а также молодые, но очень талантливые Уилл Смит и Райан Леонард.

В обороне играют Зак Веренски, Сет Джонс, Люк Хьюз и Джефф Питри. Страдает только вратарская линия — стабильно слабейшая у американской сборной. В этом году удалось привезти лишь Алекса Недельковича, Алекса Лайона и студента Трея Аугустина.

Уже с первого матча что-то пошло не так: американцы сгорели 2:5 сборной Швеции, хоть и две последние шайбы скандинавы забросили в пустые ворота. Во втором матче на турнире сборная США успешно реабилитировалась, разгромив немцев (6:1). Что-то похожее должно было случиться и со словаками, но вышло иначе.

Уже в первом периоде Словакия забросила в ворота Недельковича две шайбы: отличились Милош Келемен и Либор Гудачек. Последний известен российским зрителям по выступлению за «Нефтехимик», «Ижсталь» и минское «Динамо».

В начале второго периода Мэтт Болди одну шайбу отквитал. Но вскоре словаки ответили еще двумя шайбами. Совершенно не выручал команду Алекс Неделькович, выигравший в этом сезоне борьбу у Тристана Джарри за позицию основного вратаря в «Питтсбурге».

Поменялось все после замены Недельковича: вместо него вышел Аугустин, выступающий в студенческой лиге, а словаки просто перестали атаковать.

В третьем периоде американцы наконец-то включились. Голы Шейна Пинто, Брэди Ткачака и Люка Хьюза помогли сборной США перевести матч в овертайм. Главный хайлайт — сольный проход 20-летнего защитника «Нью-Джерси».

Но камбэк не состоялся, а Аугустин не смог заработать сухарь в дебютном матче за сборную. После наброса Шимона Немеца шайбу идеально в «девятку» переправил Милош Келемен. На счету форварда из системы «Аризоны» сегодня 3 (1+2) очка.

Несмотря на два поражения в трех матчах, вопрос о выходе из группы для американцев не стоит. Впереди у звездно-полосатых игры с Францией, Польшей, Казахстаном и Латвией. Надо сильно постараться, чтобы еще хотя бы раз потерять очки.