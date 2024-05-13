Владимир Ружичка — за спорт вне политики.

Сборные России и Белоруссии уже третий год не участвуют в чемпионате мира по хоккею из-за решения ИИХФ. Вот и на нынешнем турнире в Чехии нашей сборной нет.

Мы уже привыкли к тому, что во многих европейских странах призывают к отстранению от соревнований любых российских спортсменов. Самый яркий пример — бывший вратарь сборной Чехии, «Баффало», «Детройта» и московского «Спартака» Доминик Гашек, который даже пытался давить на НХЛ с призывом забанить российских хоккеистов в заокеанской лиге, пусть и без особого успеха. У знаменитого голкипера в его родной стране есть сторонники, но, как оказалось, некоторые несогласные с его мнением готовы высказать его вслух.

«Меня это беспокоит. Спортсмены не виноваты в ситуации между Россией и Украиной», — заявил бывший главный тренер сборной Чехии Владимир Ружичка сайту CNN Prima News. Также 60-летний специалист не согласился с решением некоторых национальных хоккейных федераций, которые не вызывают в сборные хоккеистов, выступающих в КХЛ. «Спортсмены хотят заниматься спортом, и это все, что их волнует», — сказал Ружичка.

Владимир Ружичка. Фото Global Look Press

За исключением минувшего сезона, когда Владимир проработал в словацком «Словане», всю тренерскую карьеру он провел в родной Чехии. Международную известность он получил благодаря работе в сборной, причем дважды — в 2005 и 2010 годах — команда с Ружичкой во главе выигрывала золотые медали. Это последние две победы чехов на чемпионатах мира, во втором случае они обыграли в финале звездную российскую команду Вячеслав Быкова.

Интересно, что в крупных чешских СМИ слова Ружички сейчас не найти на главной странице — новость с его цитатой оказалась в числе рядовых. Пока прославленному тренеру никто не ответил, но можно не сомневаться, что мы еще услышим про Гашека. А может, и еще про кого-то.