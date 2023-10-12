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Игры БРИКС

Сегодня, 13:25

34 российских спортсмена станут участниками Игр БРИКС в ЮАР

Виктория Кравченко
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Тридцать четыре россиянина примут участие в Играх БРИКС, информирует пресс-служба Министерства спорта РФ. Турнир пройдет с 18 по 21 октября в ЮАР. Всего в них примут участие около 450 спортсменов.

«В состав сборной России вошли чемпионка Европы 2021 года по плаванию на короткой воде Евгения Чикунова, серебряный призер Всероссийской спартакиады по плаванию Анастасия Дуплинская и чемпион России по плаванию Алексей Ткачев», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщалось, что на Игры БРИКС планируют пригласить спортсменов более чем из 70 стран.

В БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. С 1 января 2024 года в объединение вступят Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Источник: https://tass.ru/sport/18990831
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