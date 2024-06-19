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Игры БРИКС

Сегодня, 07:34

Мельникова: «У меня горели глаза на Олимпиаде и чемпионате мира, а на Играх БРИКС больше глаза горят у молодых девчонок»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Гимнастка Ангелина Мельникова поделилась впечатлениями от выступления на Играх БРИКС. 23-летняя спортсменка стала первой на брусьях и второй в опорном прыжке.

«Это, конечно, не Олимпиада и не чемпионат мира. Даже если сравнить финальные оценки участникам. Все-таки у меня горели глаза на Олимпиаде и чемпионате мира, а здесь на Играх БРИКС больше глаза горят у молодых девчонок. У меня такого нет, поскольку я уже проходила это на более крупных соревнованиях. Поэтому мне с молодыми конкурентками было непросто соревноваться. Отсюда и их успех. И тут я радуюсь уже любой своей медали в сложившейся ситуации. Нужно подтверждать свой статус, что непросто. Поэтому особенно счастлива, что золото в брусьях все-таки удалось завоевать.

Считаю, что я была в хорошей форме. Но в многоборье ошиблась в самом начале, в вольных упражнениях. И было понятно, что это может мне дорого стоить. А молодые девчонки очень здорово выступали и заслуженно меня опередили. Очень рада за них. Хотя мне и обидно так проиграть из-за своей ошибки. Но в любом случае рада, что выступила на Играх БРИКС. Благодарна зрителям, которые пришли на соревнования, организаторам. Было здорово — атмосфера превосходная», — цитируют «Известия» Мельникову.

Источник: https://iz.ru/1713768/aleksei-fomin/skoree-vsego-ne-budu-smotret-olimpiadu
Ангелина Мельникова
Спортивная гимнастика
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