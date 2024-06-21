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Игры БРИКС

Сегодня, 11:00

Артемьев, Есипенко и Лагно — победители шахматных турниров на Играх БРИКС

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Шахматный турнир на Играх БРИКС проводится с 17 по 22 июня в Технопарке имени Башира Рамеева в Казани. Участники соревнуются в быстрые шахматы и блиц в личном и командном зачетах.

18 июня состоялся личный турнир по быстрым шахматам. В мужском турнире сыграли 26 спортсменов, в женском — 23.

Рейтинг-фаворит мужского турнира Владислав Артемьев стал победителем соревнований. Россиянин набрал 7,5 очка из 9 и по дополнительными показателям обошел серебряного призера Максима Царука (Белоруссия) и ставшего третьим Бай Цзиньши (Китай).

Россиянка Екатерина Лагно заняла чистое первое место в турнире женщин, набрав 7,5 очка. На 1 очко от нее отстали Сун Юйсинь (Китай) и Валентина Гунина (Россия); именно в таком порядке их расставили дополнительные показатели.

Мужской блицтурнир, прошедший 19 июня, собрал 30 спортсменов, женский — 25 участниц.

Россиянин Андрей Есипенко занял чистое первое место в мужском турнире, набрав 9 очков из 11. На пол-очка от победителя отстал Владислав Артемьев, ставший серебряным призером. Третьим финишировал Максим Царук: белорусский спортсмен набрал 7,5 очка и по дополнительным показателям обогнал Гхоша Ароняка (Индия).

Екатерина Лагно оформила «золотой дубль», выиграв блицтурнир. В 11 партиях россиянка набрала 10,5 очка, сделав ничью лишь с Сун Юйсинь, которая в итоге заняла второе место с 9 очками. Третьей финишировала другая китаянка — Го Ци, в активе которой 8,5 очка. Валентина Гунина заняла четвертое место — 7,5 очка.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов сказал: «Поздравляю наших спортсменов Владислава Артемьева, Андрея Есипенко, Екатерину Лагно и Валентину Гунину с большим успехом в личных турнирах на Играх БРИКС! Медали дались нашим шахматистам в трудной борьбе, у них была серьезная конкуренция с игроками из Китая, Индии, Белоруссии и Узбекистана, но наши ребята вновь подтвердили свой класс и порадовали своих болельщиков. Мы верим в победу и в командных соревнованиях».

Командные соревнования по рапиду и блицу проходят 20-21 июня.

Шахматы
Екатерина Лагно
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