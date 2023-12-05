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Игры БРИКС

Сегодня, 19:40

Ассоциации международных федераций рекомендовали атлетам не участвовать в турнирах в России

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Ассоциации международных федераций олимпийских летних и зимних видов спорта рекомендовали спортсменам не участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России.

«Ассоциации подтвердили свои рекомендации не участвовать каким-либо образом в подобных политически мотивированных спортивных мероприятиях» и что каждая международная федерация должна отказаться от включения таких соревнований в свой международный спортивный календарь и не должна признавать результаты, достигнутые спортсменами на этих мероприятиях», — цитирует заявление пресс-службы МОК ТАСС.

В 2024 году в России планируется проведение Игр БРИКС (12-23 июня) и Всемирных игр дружбы (15-29 сентября).

 
Российские пловцы на&nbsp;Играх БРИКС. Российские спортсмены выступили под своим флагом на Играх БРИКС. Что из этого вышло?

 

МОК
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